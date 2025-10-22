SSC CGL Result 2025: जल्द ही जारी होगा सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। सीजीएल टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को आयोजित कराई गई थी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को आयोजित कराई गई थी, जिसकी आंसर-की एसएससी की ओर से 16 अक्टूबर को जारी की गई थी। ऐसे में उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट नवंबर माह के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है।
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवारों से 19 अक्टूबर तक आपत्ति स्वीकार किए गए थे। इसके साथ ही प्रत्येक प्रश्न के लिए करेक्शन फीस 50 रुपये निर्धारित की गई थी।
ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड
एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'SSC CGL Result 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
रिजल्ट जारी होने के बाद
एसएससी की ओर से टियर-1 परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार सीजीएल टियर-2 परीक्षा में भाग ले सकेंगे। टियर-2 परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर ज्ञान आदि विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे।
एसएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 14582 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था।
