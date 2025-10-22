SSC CGL Result 2025: जल्द ही जारी होगा सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को आयोजित कराई गई थी, जिसकी आंसर-की एसएससी की ओर से 16 अक्टूबर को जारी की गई थी। ऐसे में उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट नवंबर माह के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है।

प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवारों से 19 अक्टूबर तक आपत्ति स्वीकार किए गए थे। इसके साथ ही प्रत्येक प्रश्न के लिए करेक्शन फीस 50 रुपये निर्धारित की गई थी। ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।