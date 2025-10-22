NEET UG Counselling Result 2025: तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से NEET UG 2025 तीसरे राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी 22 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एमबीबीएस कोर्स में दाखिले लेने के लिए नीट यूजी तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे एमसीसी की आधिकारिक वेबासइट mcc.nic.in पर जाकर तीसरे राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉटमेंट रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।