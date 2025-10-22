NEET UG Counselling Result 2025: तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे करें तुरंत डाउनलोड
एमसीसी की ओर से NEET UG 2025 तीसरे राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही रिजल्ट में किसी भी प्रकार की गलती की जानकारी उम्मीदवार 22 अक्टूबर शाम 6 बजे तक दर्ज कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से NEET UG 2025 तीसरे राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी 22 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एमबीबीएस कोर्स में दाखिले लेने के लिए नीट यूजी तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे एमसीसी की आधिकारिक वेबासइट mcc.nic.in पर जाकर तीसरे राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉटमेंट रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनोड करें अलॉटमेंट रिजल्ट
एमसीसी की ओर से नीट यूजी तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'NEET UG Round 3 seat allotment result' पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करें।
- इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
त्रुटि पाई जाती हैं, तो वे इसकी जानकारी आज यानी 22 अक्टूबर, शाम 6 बजे तक ईमेल आईडी mccresultquery@gmail.com के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके बाद प्रोविजनल रिजल्ट फाइनल माना जाएगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
कॉलेज में दाखिला लेने के लिए सभी उम्मीदवारों के पास यहां बताए गए निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य होना चाहिए।
- नीट एडमिट कार्ड
- अलॉटमेंट रिजल्ट
- नीट स्कोर कार्ड
- जन्म प्रमाण-पत्र
- कक्षा दसवीं और बारहवीं का प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित दस्तावेज
