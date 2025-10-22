Language
    SSC CHSL 2025: एसएससी सीएचएसएल एग्जाम डेट, सिटी, शिफ्ट चुनने के लिए विंडो ओपन, 28 अक्टूबर तक चयन करने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    एसएससी की ओर से सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम डेट, सिटी, शिफ्ट चुनने के लिए विंडो ओपन हो गई है जो 28 अक्टूबर तक खुली रहेगी। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तय तिथियों में Self Slot Selection का चयन कर सकते हैं। परीक्षा की शुरुआत 12 नवंबर से होगी।

    SSC CHSL 2025: एसएससी सीएचएसएल एग्जाम डेट, सिटी, शिफ्ट चुनने के लिए विंडो ओपन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा (CHSL 10+2) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए Self Slot Selection के लिए विंडो ओपन आज यानी 22 अक्टूबर को ओपन हो कर दी गई है जो 28 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। आवेदनकर्ता तुरंत ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in लॉग इन डिटेल दर्ज करके एग्जाम डेट, सिटी, शिफ्ट का चयन कर सकते हैं।

    इस तरीके से करें चयन

    एसएससी पोर्टल में लॉग इन करने के बाद, आवेदन के समय जिन 3 शहरों के लिए उन्होंने विकल्प चुना था, उनके आधार पर उन्हें उन शहरों में विभिन्न तिथियों और शिफ्टों में स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी। उम्मीदवार इसमें से उपलब्ध तिथि पर अपनी पसंद के अनुसार किसी शहर में एक विशिष्ट शिफ्ट का चुनाव कर सकते हैं।

    कब होगी परीक्षा

    एसएससी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की शुरुआत 12 नवंबर 2025 से होगी। एग्जाम से कुछ दिन पूर्व अभ्यर्थियों के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे।

    एग्जाम पैटर्न

    एसएससी की ओर से यह परीक्षा टियर 1 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन इंग्लिश भाषा (बेसिक नॉलेज), जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अर्थमेटिक स्किल) और जनरल अवेयरनेस विषयों से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र चार भागों में विभाजित होगा, प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जायेंगे। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। परीक्षा के लिए 60 मिनट निर्धारित हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 80 मिनट का समय दिया जाएगा।

    जो भी अभ्यर्थी टियर 1 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3131 पदों नियुक्तियां की जाएंगी।

