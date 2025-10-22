SSC CHSL 2025: एसएससी सीएचएसएल एग्जाम डेट, सिटी, शिफ्ट चुनने के लिए विंडो ओपन, 28 अक्टूबर तक चयन करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा (CHSL 10+2) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए Self Slot Selection के लिए विंडो ओपन आज यानी 22 अक्टूबर को ओपन हो कर दी गई है जो 28 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। आवेदनकर्ता तुरंत ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in लॉग इन डिटेल दर्ज करके एग्जाम डेट, सिटी, शिफ्ट का चयन कर सकते हैं।

इस तरीके से करें चयन एसएससी पोर्टल में लॉग इन करने के बाद, आवेदन के समय जिन 3 शहरों के लिए उन्होंने विकल्प चुना था, उनके आधार पर उन्हें उन शहरों में विभिन्न तिथियों और शिफ्टों में स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी। उम्मीदवार इसमें से उपलब्ध तिथि पर अपनी पसंद के अनुसार किसी शहर में एक विशिष्ट शिफ्ट का चुनाव कर सकते हैं।

कब होगी परीक्षा एसएससी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की शुरुआत 12 नवंबर 2025 से होगी। एग्जाम से कुछ दिन पूर्व अभ्यर्थियों के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे।