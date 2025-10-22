Delhi Police Vacancy 2025: एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई
एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी 12th उत्तीर्ण हैं और इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सके थे वे अब तय तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव- पुरुष एवं महिला) भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश तय तिथियों में फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अब तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
12th पास इस भर्ती के लिए कर सकते हैं अप्लाई
एसएससी कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस (कार या मोटरसाइकिल) PE & MT के समय तक होना चाहिए।
इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 जुलाई को ध्यान में रखकर की जाएगी।
कितना लगेगा शुल्क
दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 में भाग लेने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। एससी, एसटी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी निशुल्क रूप से फॉर्म भर सकते हैं।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-
- एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
- इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन (CBE) में भाग लेना होगा। इस चरण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एवं मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। अंत में सफल अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।
