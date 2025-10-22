Delhi Police Vacancy 2025: एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव- पुरुष एवं महिला) भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश तय तिथियों में फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अब तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

12th पास इस भर्ती के लिए कर सकते हैं अप्लाई एसएससी कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस (कार या मोटरसाइकिल) PE & MT के समय तक होना चाहिए।

इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 जुलाई को ध्यान में रखकर की जाएगी।

कितना लगेगा शुल्क दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 में भाग लेने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। एससी, एसटी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी निशुल्क रूप से फॉर्म भर सकते हैं।