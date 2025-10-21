BSSC LDC Recruitment 2025: बिहार लोवर डिवीजन क्लर्क के 14921 पदों पर आवेदन स्टार्ट, इस डेट तक रहेगा फॉर्म भरने का मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से लोवर डिवीजन क्लर्क (LDC) के बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 21 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.onlinebssc.com पर जाकर या इस पेज से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट 21 नवंबर एवं फॉर्म पूरा करने की लास्ट डेट 24 नवंबर 2025 निर्धारित है।

