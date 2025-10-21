BSSC LDC Recruitment 2025: बिहार लोवर डिवीजन क्लर्क के 14921 पदों पर आवेदन स्टार्ट, इस डेट तक रहेगा फॉर्म भरने का मौका
बिहार लोवर डिवीजन भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे 24 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 14921 पदों नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल इस पेज से देख सकते हैं।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से लोवर डिवीजन क्लर्क (LDC) के बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 21 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.onlinebssc.com पर जाकर या इस पेज से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट 21 नवंबर एवं फॉर्म पूरा करने की लास्ट डेट 24 नवंबर 2025 निर्धारित है।
शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा
- इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- हिंदी आशुलेखन/ टाइपिंग/ कंप्यूटर संचालन का ज्ञान।
- उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, एससी, एसटी के लिए 42 वर्ष व सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु से अतिरिक्त 10 साल की छूट मिलेगी।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के साथ सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
आवेदन की स्टेप्स
- बीएसएससी एलडीसी भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले onlinebssc.com पर विजिट करें।
- इसके बाद भर्ती से सम्बंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर मांगी गई डिटेल दर्ज कर पंजीकरण करना होगा।
- इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। रिटेन टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट में भाग लेना होगा। परीक्षा के लिए क्वालीफाई करने के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को 32% एवं सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को 32 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।