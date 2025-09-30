जहानाबाद की पांच पंचायतों में बनेगें विवाह भवन, जीविका दीदी संभालेंगी कैंटीन की जिम्मेदारी

जहानाबाद के पांच पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे जिससे ग्रामीणों को कम शुल्क पर शादी करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधारशिला रखेंगे। प्रत्येक भवन पर पांच लाख रुपये खर्च होंगे। गरीबों के लिए शहर जैसे विवाह भवन में शादी करने का सपना अब पूरा होगा जहाँ जीविका दीदी द्वारा संचालित कैंटीन में किफायती दर पर भोजन मिलेगा।

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। अब गांव में भी लोगों को विवाह भवन में अपने बच्चों की शादी करने का अवसर मिलेगा। यह व्यवस्था सरकार द्वारा काफी कम शुल्क पर लोगों को मिलने जा रहा है। जिले के पांच पंचायतों में एक अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ऑनलाइन तरीके से इसकी आधारशिला रखी जाएगी। एक स्थान पर विवाह भवन के निर्माण में पांच लख रुपए खर्च होंगे। चयनित पांचों पंचायत में राशि भी आवंटित कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले के मखदुमपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत पुनहदा, मोदनगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत ओकरी और बंधुगंज तथा काको प्रखंड के खालिसपुर और अमथुया पंचायत में विवाह भवन के निर्माण को लेकर बुधवार को आधारशिला रखी जाएगी। गांव के गरीब परिवार के लोग जो हमेशा शहर के तर्ज पर विवाह भवन में अपने बेटे बेटियों की शादी करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अधिक किराया होने के कारण वे अपनी इच्छाओं को दबा कर रखने को मजबूर रहते हैं, लेकिन यह सुविधा उपलब्ध हो जाने से उनके अरमान भी पूरे होंगे।

हालांकि इसके लिए कितना किराया देना होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह काफी मामूली होगा। ताकि गरीब परिवार के लोग भी आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकें। किफायती दर पर मिलेगा खाना इसमें खानपान की व्यवस्था काफी सस्ते दर पर उपलब्ध होंगे। किसी भी विवाह समारोह में खानपान की जिम्मेदारी जीविका दीदी संभालेगी। जीविका दीदी की यहां कैंटीन संचालित रहेगी, जिसमें प्रति थाली मात्र 25 रुपए लिए जाएंगे, जो निश्चित हीं इस महंगाई में काफी सस्ता होगा।