    Road Accident: बिहार में वोटिंग से पहले भाजपा नेता की मौत, चुनावी रैली के दौरान हुआ हादसा 

    By Dheeraj Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:33 AM (IST)

    बिहार में चुनाव से पहले एक भाजपा नेता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुखद घटना चुनावी रैली के दौरान हुई। नेता की असामयिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

    बीजेपी नेता शमी अहमद की मौत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अरवल। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के पेउर गांव के निवासी और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मोहम्मद शमी अहमद की मंगलवार की शाम सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा सहार खैरा सड़क पर हातिमगंज के पास हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोजपुर के तरारी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रभात की चुनावी रैली आयोजित की जा रही थी, जिसमें शमी अहमद भी शामिल थे। जैसे ही रैली हातिमगंज के पास पहुंची, शमी गाड़ी पर सवार होने के दौरान अचानक गिर गए। रैली में शामिल कई गाड़ियां तेज गति से आ रही थीं, जिन्होंने उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गईं।

    घटना के बाद रैली में शामिल कई लोग अरवल सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए। इस दौरान सदर अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। शमी अहमद की पहचान पेउर गांव के निवासी के रूप में हुई।

    उनके सहोदर भाई महताब आलम ने बताया कि शमी सुनील पांडे के करीबी थे और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। वे कई वर्षों से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे और चुनावी रैली में भाग लेने के लिए निकले थे।

    सूचना मिलने के बाद अरवल और सहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने सदर अस्पताल में स्वजन का बयान भी लिया। रैली में शामिल अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

    स्थानीय प्रशासन ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपित वाहन चालक की तलाश की जा रही है। मृतक के छह बच्चे हैं। इस हादसे की खबर से भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है, और कई नेताओं ने शमी अहमद की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है।

