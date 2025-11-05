Language
    Bihar Election 2025: बिहार में थम गया चुनाव प्रचार, 18 जिलों के 1314 प्रत्याशियों के पास आज आखिरी मौका  

    By Raman Shukla Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:30 AM (IST)

    बिहार में 2025 के चुनावों के लिए 18 जिलों में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। 1314 उम्मीदवारों के पास मतदाताओं को प्रभावित करने का आज अंतिम अवसर है, क्योंकि अब वे केवल घर-घर जाकर ही वोट मांग सकते हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं।

    बिहार चुनाव में प्रत्याशियों के पास आज आखिरी मौका

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार मंगलवार की शाम थम गया। इसके साथ ही दलों के स्टार प्रचारक एवं चुनाव गतिविधियों से जुड़े अन्य बाहरी लोगों ने भी विधानसभा क्षेत्र छोड़ दिया। अब प्रत्याशियों एवं उनके स्थानीय समर्थकों के लिए चंद घंटे का समय घर-घर जाकर मतदाताओं से मनुहार करने को शेष रह गया है।

    इन क्षेत्रों में चुनावी सभाएं, रैली एवं रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। बुधवार को प्रत्याशी जनसंपर्क कर सकेंगे। प्रथम चरण में उप मुख्यमंत्रीद सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत सरकार के दो दर्जन मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद होने वाली है।

    वहीं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव के राघोपुर क्षेत्र में भी छह नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में 102 सामान्य सीटें है जबकि 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। मतदान के लिए कुल 45 हजार 341 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें 1192 पुरुष और 122 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। प्रथम चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता 1314 प्रत्याशियों के भाग्य को छह नवंबर को ईवीएम में बंद करेंगे।ॉ

    उधर, चुनाव आयोग ने भी पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मतदान के लिए चुनाव मशीनरी उत्सव का माहौल सृजित करें। साथ ही बड़ी संख्या में मतदान के लिए प्रोत्साहित करें।

    आयोग ने मोबाइल जमा सुविधा, नई वीआइएस पर्ची, इसीआइनेट ऐप की लोकप्रियता, बूथों से शत प्रतिशत वेबकास्टिंग एवं मतदान रिपोर्टिंग को लेकर निर्देश दिया। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से पहले चरण में 121 सामान्य, 18 पुलिस, 33 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्ति किए गए हैं।

    कहीं शाम छह तो कहीं पांच बजे तक मतदान

    प्रथम चरण में कई विधानसभा क्षेत्रों के संवेदनशील होने के कारण वहां पर मतदान की समय सीमा निर्धारित समय से एक घंटा कम कर दी गई है। ऐसे में इन विधानसभा क्षेत्रों एवं बूथों पर मतदान शाम पांच बजे तक ही होगा।

    वहीं, अन्य बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से आरंभ हो जाएगा, जो सामान्य रूप से छह बजे तक संपन्न कराया जाएगा। आयोग द्वारा जारी मतदान की समय सारिणी के अनुसार पहले चरण के सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, मुंगेर, जमालपुर के सभी बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा।

    पहले चरण में सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से पांच बजे तक संपन्न होगा। जबकि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के शेष बूथों पर मतदान शाम छह बजे तक होगा।

    प्रथम चरण वाले जिले

    प्रथम चरण के मतदान वाले जिलों में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर शामिल है।

    मतदान संबंधी करें शिकायत, सीईओ कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मतदान के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत करने लिए दूरभाष एवं फैक्स नंबर जारी किए गए हैं। मतदान के संचालन से संबंधित आवश्यक सूचना देने के लिए दूरभाष संख्या 0612-2824001 और फैक्स नंबर 0612-2215611 जारी किया गया है।

    मतदाता ई-मेल के लिए ceo_bihar@eci.gov.in एवं ceobihar@gmail.com पर शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन से सबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत/सूचना उपर्युक्त दूरभाष/फैक्स नम्बर/ई-मेल पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के कार्यालय को भेजी जा सकती है। मुख्यालय स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक कार्यरत रहेगा।