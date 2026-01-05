दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग पर JCB से बरसाए गए 5 क्विंटल फूल, गोपालगंज में सनातनियों की उमड़ी भीड़

संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में स्थापना के लिए लाए गए भव्य व दिव्य शिवलिंग को विधिवत पूजन-अर्चन, स्वागत व श्रद्धालुओं के उत्साहपूर्ण माहौल के बीच कुचायकोट से रवाना कर दिया गया।

इस ऐतिहासिक व आध्यात्मिक अवसर पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी उपस्थित रहे। उनके साथ विधान पार्षद राजीव कुमार, स्थानीय विधायक मंजीत सिंह, धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य सायन कुणाल तथा अयोध्या स्थित हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास की मौजूदगी रही। सभी अतिथियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग का पूजन कर कार्यक्रम को संपन्न कराया। इसके बाद गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़ों और हर-हर महादेव तथा बम-बम भोले के जयकारों के बीच शिवलिंग लदे ट्रक को पूर्वी चंपारण के लिए रवाना किया गया।

पूजा अर्चना के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पूर्वी चंपारण में विश्व स्तरीय व सबसे भव्य रामायण मंदिर निर्माण का सपना तत्कालीन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष दिवंगत किशोर कुणाल ने देखा था। उसी सपने को साकार करने की दिशा में वर्ष 2023 में कैथवलिया में मंदिर का शिलान्यास किया गया।

उन्होंने बताया कि इस विराट मंदिर परिसर में सभी देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जानी हैं। इसी क्रम में भगवान शिव की आराधना के प्रतीक विशाल शिवलिंग का निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध शिल्प केंद्र महाबलीपुरम में एकल ग्रेनाइट पत्थर से 33 फीट ऊंचा व 33 फीट गोलाई वाला यह शिवलिंग तैयार किया गया है।

करीब 210 टन वजनी इस शिवलिंग को लाने के लिए 96 पहियों वाले अत्याधुनिक ट्रक ट्रेलर का उपयोग किया गया। लगभग 2300 किलोमीटर की लंबी यात्रा 40 दिनों में पूरी कर शनिवार की तड़के शिवलिंग एनएच-27 के रास्ते उत्तर प्रदेश से बिहार के गोपालगंज जिले की सीमा में प्रवेश किया।

शिवलिंग के पहुंचते ही कुचायकोट क्षेत्र में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बीते तीन दिनों से पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। सोमवार को उत्साह अपने चरम पर नजर आया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन के लिए जुटने लगे। श्रद्धालुओं द्वारा टेंट लगाए गए। भव्य तोरण द्वार का निर्माण कराया गया।

दोपहर करीब एक बजे मुख्य अतिथि मंत्री अशोक चौधरी अन्य अतिथियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर शिवलिंग पर पांच क्विटंल से अधिक फूलों की वर्षा की, जिससे दृश्य अत्यंत मनोहारी बन गया।

मंत्री अशोक चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर में 33 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना होना हम सभी के लिए गर्व और खुशी का विषय है। बिहार में विश्व स्तरीय मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है, जो राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनाएगी।

इस दौरान डीएम पवन कुमार सिन्हा, एसपी अवधेश दीक्षित, एडीएम राजेश्वर पाण्डेय, सदर एसडीपीओ प्रांजल के अलावा कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पंचायती राज मंत्री ने भी किया स्वागत एनएच-27 पर बलथरी चेकपोस्ट से आगे बढ़ने पर तिवारी टोला गांव के पास बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिवलिंग ले जा रहे ट्रक को रुकवाकर उसका स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि शिवलिंग की स्थापना के बाद यह स्थल श्रद्धा और आस्था का एक बड़ा केंद्र बनेगा।

प्रशासनिक तंत्र रहा पूरी तरह सतर्क विराट शिवलिंग को जिले से सकुशल विदाई देने के लिए प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सजग और सतर्क नजर आया। सड़क की स्थिति से लेकर डुमरिया पुल तक के मार्ग का इंजीनियरों की टीम द्वारा पूर्व आकलन किया गया था।

जिलाधिकारी पवन कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित स्वयं पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सदर एसडीपीओ प्रांजल, थानाध्यक्ष दर्पण सुमन, बीडीओ सुनील कुमार मिश्रा तथा सीओ मणिभूषण कुमार भी शिवलिंग को सुरक्षित आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे।

महिलाओं ने मंगलगीतों से बांधा समां बलथरी चेक पोस्ट के समीप मौके पर जुटी बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने पारंपरिक मंगलगीत और भक्ति गीत गाकर माहौल को और अधिक भक्तिपूर्ण बना दिया। महिलाओं द्वारा शिव-पार्वती विवाह और स्तुति गीत गाए गए, जिससे पूरा वातावरण श्रद्धा और आस्था से सराबोर हो उठा। इस दौरान युवाओं ने डीजे पर डांस भी भक्ति गीतों पर किए।