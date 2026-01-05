Language
    By Pradeep Kumar Srivastav Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:45 PM (IST)

    गोपालगंज में कंबल वितरण करते अशोक चौधरी। जागरण

    संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। थावे दुर्गा मंदिर में सोमवार को बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने बरौली विधायक मंजीत सिंह एवं गोपालगंज के एमएलसी राजीव कुमार के साथ पहुंचकर पूजा-अर्चना की।

    मंदिर में उनकी पूजा विधिवत रूप से पुजारी मुकेश पांडेय द्वारा संपन्न कराई गई। इस दौरान मंत्री ने मंदिर परिसर में गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया।

    पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर थावे माता रानी के दरबार में आकर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि तथा सभी लोगों के स्वस्थ रहने की कामना की है।

    कुणाल साहब का सपना साकार हो

    उन्होंने कहा कि नया साल सभी के लिए मंगलमय हो। मंत्री ने गोपालगंज पहुंचे विश्‍व के सबसे बड़े शिवलिंग का उन्‍होंने एमएलसी राजीव कुमार एवं विधायक मंजीत सिंह के साथ स्‍वागत किया। 

    अपने दामाद व धार्मिक न्‍यास के सदस्‍य सायण कुणाल के साथ उन्‍होंने पूजा-अर्चना की। यह उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार में प्रवेश कर कुचायकोट चेक पोस्ट होते हुए गोपालगंज पहुंचा है। 

    उन्‍होंने कहा कि किशोर कुणालजी ने सपना देखा था कि सहस्र शिवलिंग की स्‍थापना हो। एक जगह जल चढ़ाने से 108 शिवलिंग का फल प्राप्‍त हो। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्‍ट के माध्‍यम से इसका निर्माण हो रहा है।

    मंत्री ने कहा कि थावे माता से प्रार्थना है कि कुणाल साहब का मंदिर निर्माण का सपना साकार हो। थावे दुर्गा मंदिर में हाल में हुई चोरी की घटना पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है।

    उन्होंने स्पष्ट कहा कि धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के लोग चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

    इस मौके पर सदर एसडीओ अनिल कुमार, सदर एसडीपीओ प्रांजल, गोपालगंज सीओ रजत वर्णवाल, थावे सीओ कुमारी रूपम शर्मा, थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।