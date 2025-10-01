Gopalganj News: बिहार के कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की पश्चिम बंगाल में हत्या, गैंगवार की आशंका

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के नगर थाना क्षेत्र के कुकुरभुक्का गांव निवासी कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की हत्या मंगलवार की रात पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संध्या बाजार में कर दी गई।

जानकारी के अनुसार, Suresh Yadav अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल मेला घूमने गए थे। इसी दौरान वह अपने आवास के पास संध्या बाजार इलाके में टहल रहे थे।

तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली उनके पेट, पीठ और सीने में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इधर हत्या की खबर जैसे ही गोपालगंज पहुंची, जिले में सनसनी फैल गई।

अपराधों से रहा चोली-दामन का साथ

सुरेश यादव का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा रहा है। उन पर नरसंहार समेत दो दर्जन से अधिक हत्या और गंभीर आपराधिक मामलों का आरोप था। वह लंबे समय तक फरार रहने के बाद कई बार जेल भी जा चुका था।