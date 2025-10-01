Gopalganj News: बिहार के कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की पश्चिम बंगाल में हत्या, गैंगवार की आशंका
गोपालगंज के कुख्यात अपराधी सुरेश यादव (Suresh Yadav) की पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह परिवार के साथ मेला घूमने गए थे। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुरेश यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वह कई बार जेल भी जा चुका था। घटना के बाद गोपालगंज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के नगर थाना क्षेत्र के कुकुरभुक्का गांव निवासी कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की हत्या मंगलवार की रात पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संध्या बाजार में कर दी गई।
जानकारी के अनुसार, Suresh Yadav अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल मेला घूमने गए थे। इसी दौरान वह अपने आवास के पास संध्या बाजार इलाके में टहल रहे थे।
तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली उनके पेट, पीठ और सीने में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इधर हत्या की खबर जैसे ही गोपालगंज पहुंची, जिले में सनसनी फैल गई।
अपराधों से रहा चोली-दामन का साथ
सुरेश यादव का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा रहा है। उन पर नरसंहार समेत दो दर्जन से अधिक हत्या और गंभीर आपराधिक मामलों का आरोप था। वह लंबे समय तक फरार रहने के बाद कई बार जेल भी जा चुका था।
क्षेत्र में उनका नाम खौफ के रूप में लिया जाता था। सुरेश यादव की हत्या के बाद उनके स्वजन भी तत्काल पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं गोपालगंज पुलिस ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
थाना क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना की सूचना बिहार पुलिस को भी दी गई है और स्थानीय प्रशासन लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस के संपर्क में है।
बताया जाता है कि सुरेश यादव कई वर्षों से गोपालगंज के साथ-साथ अन्य जिलों में भी अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा था। उसकी हत्या को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश और गैंगवार इसके पीछे मुख्य कारण हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
