मंत्री जी का बेटा भी नहीं सुरक्षित, रंगदारी में 10 लाख नहीं देने पर जान से मारने की धमकी
बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। कृष्ण मुरारी ने मुजफ्फरपुर के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें एक मोबाइल नंबर धारक को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पुत्र कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली को कॉल कर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई है। एक सप्ताह के भीतर रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
मामले में गोबरसही निवासी मंत्री के पुत्र कृष्ण मुरारी ने सदर थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें एक मोबाइल नंबर धारक को आरोपित किया है। सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि घटना की शिकायत मिली है। मोबाइल नंबर का डिटेल निकाला जा रहा है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस को दिए आवेदन में कहा कि मंगलवार की रात वह घर पर थे। इसी क्रम में रात करीब नौ बजकर 53 मिनट पर उनके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर उधर से 10 लाख रुपये की रंगदारी की मांग करते हुए एक सप्ताह के भीतर राशि देने को कहा।
जान से मारने की धमकी
पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। नाम पूछने पर उनके साथ गाली-गलौज किया गया। इसके बाद उन्होंने कॉल काट दिया। घटना सामने आने के बाद सदर थाने की पुलिस उक्त नंबर धारक के बारे में पता लगाकर कार्रवाई में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।