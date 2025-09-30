Gopalganj Crime: प्रेम प्रसंग के चलते दो दिन में तीन ने गंवाई जान, कैसे रुकेंगी हत्याएं?

गोपालगंज जिले में दो दिनों के अंदर तीन युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई है। इन सभी हत्याओं के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। कटेया में एक युवक को घर से बुलाकर जबकि दूसरे को दशहरा मेला घुमाने के बहाने मारा गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। एसपी ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

जागरण टीम, गोपालगंज/कटेया। जिला इन दिनों लगातार हो रही हत्याओं से सहमा हुआ है। महज दो दिनों में तीन युवकों की जान चली गई। सभी घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग की कड़ी जुड़ी हुई सामने आ रही है।

ताजा घटनाओं में बुधवार को दो युवकों की हत्या कर दी गई। एक को घर से बुलाकर मौत के घाट उतारा गया तो दूसरे को दशहरा मेला घुमाने ले जाकर चाकू से गोद दिया गया। इससे एक दिन पहले ही सिवान जिले के युवक की प्रेम प्रसंग को लेकर बुलाकर हत्या कर दी गई थी।

जानकारी के अनुसार, कटेया थाना क्षेत्र के बेलही खास पंचायत के पटखौली गांव में सोमवार की रात जुगल किशोर गुप्ता के पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता की हत्या कर दी गई। मंगलवार की सुबह घर के पास उनका शव बरामद हुआ।

5 घंटे तक हुआ बवाल खून के धब्बों के आधार पर पुलिस ने एक महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी होते ही गांव में स्थिति बिगड़ गई। गुस्साए ग्रामीण दोनों आरोपितों पर टूट पड़े। भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में एसडीपीओ हथुआ आनंद मोहन गुप्ता व कई पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए।

चोटिल पुलिस पदाधिकारी आरोपितों को लेकर एक व्यक्ति के घर में घुस गई, तब जाकर जान बची। पांच चले बवाल की सूचना पर पहुंचे डीएम पवन कुमार सिन्हा व एसपी अवधेश दीक्षित ने स्वजन व आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया। देर शाम तक गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

मेला घूमने आए युवक की हत्या इधर, शहर में दशहरा मेला घुमने आए मांझागढ़ थाना क्षेत्र के छितौली गांव निवासी आयुष कुमार की बेरहमी पीट-पीटकर से हत्या कर दी गई। वह अपने दोस्त कुश कुमार के साथ मेला देखने आया था। बीएम फील्ड परिसर में किसी बात पर कहासुनी हुई। जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।

आयुष इकलौता पुत्र था। पिता ने आरोप लगाया कि बेटे की हत्या उसके ही दोस्त ने कराई। पुलिस ने दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इन दोनों घटनाओं से एक दिन पहले ही सिवान जिले के युवक की भी प्रेम प्रसंग को लेकर बुलाकर हत्या कर दी गई थी।