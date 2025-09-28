नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन को बताया भूल, लालू यादव के गृह जिले में लिया ये संकल्प

गोपालगंज में नीतीश कुमार ने कहा कि राजद के साथ सरकार बनाना एक भूल थी और वे अब कभी भी उनके साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने लालू-राबड़ी सरकार पर बिहार में भय और अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। नीतीश ने अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की बात की।

बाल्मीकि मणि तिवारी, गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को हथुआ में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में वर्ष 2017 में राजद के साथ सरकार बनाने को एक बड़ी भूल बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग के पर्टिया में एक-दो बार गड़बड़ी हो गई थी न, तो इधर-उधर हो गए। भूलवश राजद के साथ सरकार बना लिए, लेकिन जब समझ में आया, तो तुरंत अलग हो गए। अब मन से कह रहे हैं कि फिर कभी भी राजद के साथ नहीं जाएंगे।

लालू प्रसाद यादव के गृह जिले में मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अब अपने पुराने साथियों के साथ ही रहेंगे और बिहार के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य की जनता की सेवा करना ही उनका उद्देश्य है।

कार्यकर्ता संवाद के दौरान नीतीश कुमार ने पूर्व की लालू-राबड़ी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस समय बिहार में भय और अराजकता का माहौल था। लोग शाम होते ही दरवाज़ा बंद कर लेते थे और घर से बाहर नहीं निकलते थे। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी।

उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के आने के बाद न केवल कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, बल्कि विकास की रफ्तार भी तेज़ हुई। आज लोग स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, अपराध पर अंकुश है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है।