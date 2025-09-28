नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन को बताया भूल, लालू यादव के गृह जिले में लिया ये संकल्प
गोपालगंज में नीतीश कुमार ने कहा कि राजद के साथ सरकार बनाना एक भूल थी और वे अब कभी भी उनके साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने लालू-राबड़ी सरकार पर बिहार में भय और अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। नीतीश ने अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की बात की।
बाल्मीकि मणि तिवारी, गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को हथुआ में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में वर्ष 2017 में राजद के साथ सरकार बनाने को एक बड़ी भूल बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग के पर्टिया में एक-दो बार गड़बड़ी हो गई थी न, तो इधर-उधर हो गए। भूलवश राजद के साथ सरकार बना लिए, लेकिन जब समझ में आया, तो तुरंत अलग हो गए। अब मन से कह रहे हैं कि फिर कभी भी राजद के साथ नहीं जाएंगे।
लालू प्रसाद यादव के गृह जिले में मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अब अपने पुराने साथियों के साथ ही रहेंगे और बिहार के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य की जनता की सेवा करना ही उनका उद्देश्य है।
कार्यकर्ता संवाद के दौरान नीतीश कुमार ने पूर्व की लालू-राबड़ी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस समय बिहार में भय और अराजकता का माहौल था। लोग शाम होते ही दरवाज़ा बंद कर लेते थे और घर से बाहर नहीं निकलते थे। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी।
उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के आने के बाद न केवल कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, बल्कि विकास की रफ्तार भी तेज़ हुई। आज लोग स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, अपराध पर अंकुश है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है।
उन्होंने कहा कि हमेशा हम बिहार की सेवा और आपकी सेवा किए हैं आगे भी करते रहेंगे। लोगों से सहयोग और समर्थन देने की बात कहे।
मुख्यमंत्री ने मंच से शिक्षा मंत्री सह भोरे के विधायक सुनील कुमार से बोले कि आप नेता न हैं, उठिए खड़ा होइए यह सब जान लीजिए लोगों की बात है, विकास की बात है, यहां की व्यवस्था को समझिए।
पूर्व विधायक ने योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास की सराहना की
बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने जिले में विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सराहना की।
उन्होंने कहा कि यह कदम गोपालगंज के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे नेता, जो परिवार और जनता दोनों को धोखा देते हैं, अब कांग्रेस के साथ मिलकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।
पूर्व विधायक ने जनता से अपील की कि वे सरकार की विकास योजनाओं का समर्थन करें और इसे सही दिशा में लागू करने में सहयोग दें।
प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी एनडीए की सरकार
हथुआ विधानसभा के पूर्व विधायक पूर्व समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी।
इसमें सभी नेता व मंत्री का सहयोग रह रहा। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गिरी, पूर्व जिप अध्यक्ष मुकेश पांडेय, मोहम्मद सरफराज, मुन्ना सिंह आदि मौजूद रहे।
