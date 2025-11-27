Gopalganj News: धूल-धक्कड़ से मिलेगी मुक्ति, भोरे-मीरगंज पथ पर अब फर्राटा भरेगी विकास की रफ्तार

विवेक कुमार तिवारी, फुलवरिया (गोपालगंज)। वर्षों से बदहाल पड़े भोरे-मीरगंज मुख्य पथ से उठने वाली धूल, गड्ढों और जाम की समस्या से त्रस्त लोगों को अब राहत मिलने वाली है। सड़क के चौड़ीकरण व नवनिर्माण कार्य में तेजी आने के बाद क्षेत्रवासियों में नई उम्मीद जगी है। निर्माण पूर्ण होने पर यात्रा सुरक्षित, सहज और तेज होगी, जबकि व्यापारिक गतिविधियां भी फिर से रफ्तार पकड़ेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परियोजना पर 113.76 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सड़क 29.140 किमी लंबी होगी और इसे करीब 7 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, ताकि दोनों ओर से वाहनों की निर्बाध आवाजाही हो सके। बाजार व जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पीसीसी ढलाई तेज गति से चल रही है।

हुस्सेपुर बाजार के पूर्वी व पश्चिमी छोर तक अधिकतर ढलाई कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना का भूमि पूजन 1 मई को भोरे विधायक सह शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा वायरलेस मोड़ पर किया गया था। तब से निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है।

इन गांवों की 50 हजार से अधिक आबादी को मिलेगा सीधा लाभ सड़क निर्माण पूरा होने पर भोरे-मीरगंज पथ से विजयीपुर, भोरे और हथुआ के लगभग 100 से अधिक गांवों के लगभग 50 हजार से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

लाभान्वित प्रमुख गांवों में विजयीपुर प्रखंड के विजयीपुर, धनौती, हरिहरपुर, कौलाचक, कुटिया, अहियापुर, मुशहरी, भरपुरवा, मझवलिया, बरौली टोला, परसौनी, बनकटा, बेदारी, बहोरन छापर, चांदपुर, मटिहानी, महावीर छापर, सीरवा, बिंदवलिया, पटखौली, बैकुंठपुर सरेहा शामिल है। भोरे प्रखंड के हुस्सेपुर, लामीचौर, कोरेया, चकिया, कल्याणपुर, मिश्रबतरहा, पांडेय परसा, मजीरवा, बंशी बतरहा, सबेया, अलीचक, मांझा गोसाईं, भैरवपत्ती, कटहरिया, नोनिया छापर, बखरी, परसौनी, रामपुर चतुर्भुज शामिल है। वहीं हथुआ प्रखंड के कुसौंधी, विशुनपुरा, करमहा, हलुआ पट्टी, बानापुर, तिवारी छापर, दुलारपुर, बभनौली, सेमरिया शामिल है।बेहतर सड़क से किसानों को बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी, व्यापार तेज होगा और स्कूल-कालेज व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सुलभ होगी।