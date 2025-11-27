Gopalganj News: 40 लाख का अभिलेख भवन 15 साल से वीरान, सांप-बिच्छू और कचरे का अड्डा बना

बिनोद सिंह, बरौली (गोपालगंज)। बरौली अंचल परिसर में वर्ष 2010-11 में लगभग 40 लाख रुपये की लागत से शुरू हुआ अभिलेख भवन का निर्माण 15 वर्षों बाद भी अधूरा पड़ा है। बिना प्लास्टर, चौखट, खिड़की और दरवाजे के यह ढांचा आज भी वीरान खड़ा है और अंचल प्रशासन की उदासीनता की कहानी बयां कर रहा है।

शुरुआत में भवन को लेकर काफी उत्साह था। ले-आउट तैयार हुआ, भूमि-पूजन और शिलान्यास भी धूमधाम से किया गया। तत्कालीन अंचल पदाधिकारी राकेश कुमार ने आश्वासन दिया था कि निर्माण पूरा होने के बाद अंचल के सभी कागजात सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किए जाएंगे। लेकिन निर्माण के दौरान अनियमितताएं उजागर होने लगीं और कुछ ही महीनों में काम पूरी तरह ठप हो गया।

आज स्थिति यह है कि अधूरे भवन में दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। जगह-जगह फाइलें जैसे-तैसे रखी हैं। दरवाजे-खिड़कियों के अभाव में आवारा जानवर अंदर घुस आते हैं, वहीं सांप-बिच्छू जैसे विषैले जीवों का भी डेरा बना रहता है। जिस भवन का उद्देश्य अभिलेखों को सुरक्षित रखना था, वही खुद उपेक्षा का शिकार हो चुका है।