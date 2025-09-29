Gopalganj News: फैसल अली हत्याकांड में आया नया मोड़, आरोपी के चाचा ने एसपी से लगाई ये गुहार

गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र में हुए फैसल अली हत्याकांड में पुलिस ने कृष्णा मिश्रा नामक एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सैफ अली से पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई। पुलिस के अनुसार कृष्णा मिश्रा की संलिप्तता सामने आने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।

संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। बीते 22 सितंबर को श्रीपुर थाना क्षेत्र के जनता बाजार में हुई फैसल अली हत्याकांड में पुलिस ने एक अप्राथमिक आरोपित कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपित सैफ अली को रिमांड पर लेने के बाद उसकी निशानदेही पर बथुआ बाजार से कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया गया।

अप्राथमिक आरोपित की गिरफ्तारी से घटना में नया मोड़ सामने आया है। पूछताछ के बाद सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। श्रीपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि एसीजीएम 14 के समक्ष मुख्य आरोपित को रिमांड पर लिया गया, जिसमें पूछताछ के दौरान कृष्णा मिश्रा के इस घटना में शामिल होने की जानकारी मिली। शेष अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, बीते 22 सितंबर को श्रीपुर थाना क्षेत्र के जनता बाजार में गोपालपुर गांव के फैसल अली की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुख्य आरोपित ने समर्पण किया, जबकि दो अन्य आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। थानाध्यक्ष ने बताया कि रिमांड पर पूछताछ में घटनाक्रम से जुड़ी कई अहम बातें सामने आई हैं, जो मामले की गुत्थी सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित होंगी।

आरोपित के बचाव में एसपी से लगाई गुहार श्रीपुर थाना क्षेत्र के जनता बाजार में सोमवार को हुए फैसल अली हत्याकांड में शामिल एक आरोपित के बचाव में उसके चाचा ने एसपी से गुहार लगाई है। काजीपुर गांव निवासी मजीरुल हक ने शनिवार को दावा किया कि उनका भतीजा अफान झूठे मामले में फंसा है।

मजीरुल हक ने एसपी के साथ-साथ एसडीपीओ हथुआ को भी आवेदन दिया। इसमें बताया गया कि घटना के दिन अफान घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। वह अपने पिता अमीरुल हक को गोरखपुर छोड़ने गया था, जहां से वे हवाई जहाज से मुंबई रवाना हुए।