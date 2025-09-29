भोजपुर के कोईलवर में नागेंद्र को गोली मारने में पांच नामजद, आरोपितों की तलाश जारी

भोजपुर के कोईलवर में जेल से रिहा नागेंद्र राय पर गोलीबारी की घटना हुई जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। योगेंद्र यादव इंदल यादव नेपाली यादव देव कुमार राय उर्फ डमडम यादव और गामा यादव को नामजद किया गया है। पुलिस पुरानी रंजिश के चलते इस मामले की जाँच कर रही है।

जागरण संवाददाता, कोईलवर(भोजपुर)। भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र के बभनौली उच्च हाई स्कूल के समीप रविवार देर शाम जेल से हाल ही में रिहा हुए नागेंद्र राय को गोली मारे जाने की घटना में प्राथमिकी करा दी गई है। हमले में जख्मी नागेंद्र यादव के बयान पर हुई प्राथमिकी में योगेंद्र यादव, इंदल यादव, नेपाली यादव, देव कुमार राय उर्फ डमडम यादव और गामा यादव को नामजद आरोपित किया गया है। इसमें डमडम यादव व योगेन्द्र पिता-पुत्र हैं।

घटनास्थल से दो खोखा भी जब्त किया गया है। इधर, थानाध्यक्ष नरोतमचन्द्र ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपिताें की धरपकड़ के लिए छापेमारी में जुट गई है। मालूम हो कि रविवार की शाम नागेंद्र यादव अपने भाई के ससुराल अपनी पत्नी से मिलने दुर्जनचक जा रहे थे कि उसी दौरान बाइक पर जा रहे नागेंद्र पर पहले से घात लगाए बदमाशों ने गोली चला दी थी। घायल नागेंद्र को तुरंत सदर अस्पताल, आरा ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

सनद हो कि 30 जनवरी 2025 को कोईलवर वार्ड चार निवासी देव कुमार राय उर्फ डमडम यादव के पुत्र रोहित कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना में डमडम यादव के बयान पर नागेंद्र यादव, विशाल कुमार, विकास और अविनाश समेत सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।