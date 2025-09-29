गया के टिकारी में पानी मे डूबने से दो बच्चों की मौत, स्वजनों में हाहाकार
गया के टिकारी में रकसिया गांव के पास नहर में डूबने से दो बच्चों 8 वर्षीय पिंटू कुमार और 10 वर्षीय सिवानी कुमारी की मौत हो गई। वे नहर में नहाने गए थे और गहरे पानी में जलकुम्भी में फंस गए। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है।
संवाद सहयोगी, टिकारी (गया)। गया जिले के टिकारी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां रकसिया गांव स्थित नहर में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों में 8 वर्षीय पिंटू कुमार शामिल है, जो लालू मांझी का पुत्र था, और 10 वर्षीय सिवानी कुमारी, जो मोहित मांझी की पुत्री थी।
दोनों बच्चे सोमवार को नहर में नहाने गए थे। बताया जा रहा है कि गहरे पानी में फैले जलकुम्भी (पानी में उगने वाला घास) में फंसकर दोनों डूब गए। घटना के बाद स्वजनों में हाहाकार मच गया, पर्व की खुशी मातम में बदल गई।
घटना की सूचना मिलते ही मुखिया रिंकू ठाकुर और क्षेत्रीय विधायक डॉ. अनिल कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। विधायक ने बीडीओ से बात कर पारिवारिक लाभ योजना के तहत दोनों मृतकों के स्वजनों को 20-20 हजार रुपये नगद प्रदान किए। उन्होंने आपदा राहत योजना का लाभ दिलाने का भरोसा भी दिया है।
इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल, गया भेज दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नहर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से ऐसे हादसे होते रहते हैं।
इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जहां बच्चों की लापरवाही या अनजाने खतरे उन्हें ऐसी दर्दनाक स्थितियों में डाल देते हैं। घटना ने इलाके में शोक की लहर पैदा कर दी है।
