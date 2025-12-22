Language
    थावे दुर्गा मंदिर से अब भोजपुरी हीरो का मोबाइल गायब, जनसुराज के लिए लड़ा था विधानसभा चुनाव

    By Pradeep Kumar Srivastav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    थावे दुर्गा मंदिर में माता के श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान भोजपुरी गायक रितेश पांडेय का मोबाइल चोरी हो गया। विधाय ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। सोमवार को थावे दुर्गा मंदिर में मां भवानी के सोने के गहनों से किए गए श्रृंगार को देखने के लिए सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

    मंदिर परिसर में भक्तों की उपस्थिति से उत्सव का माहौल बना रहा। इस अवसर पर पांडेय परिवार के कुचायकोट विधायक अमरेंद्र पांडेय और उनके बड़े भाई सतीश पांडेय ने माता को सोने का मुकुट और अन्य आभूषण अर्पित किए।

    पूजा-अर्चना के दौरान भोजपुरी सिनेमा के हीरो रितेश पांडेय भी मंदिर पहुंचे। श्रद्धालु उनके साथ सेल्फी लेने में व्यस्त रहे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने रितेश पांडेय का मोबाइल चोरी कर लिया।

    मंदिर में सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात थे। घटना के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डालकर खोजबीन शुरू कर दी है।

    रितेश पांडेय का मोबाइल हुआ चोरी

    रितेश पांडेय बिहार विधानसभा चुनाव में करगहर विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी भी थे। हालांकि वह चुनाव हार गए थे।

    अभी मंदिर में मां भवानी की मुकुट व पहने गए आभूषण चोरी मामले में पुलिस दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी में जगह-जगह दबिश दे रही है।

    इसी बीच भोजपूरी गायक रितेश पांडेय के मोबाइल चोरी होने की घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं ने शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।

