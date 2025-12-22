थावे दुर्गा मंदिर से अब भोजपुरी हीरो का मोबाइल गायब, जनसुराज के लिए लड़ा था विधानसभा चुनाव
थावे दुर्गा मंदिर में माता के श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान भोजपुरी गायक रितेश पांडेय का मोबाइल चोरी हो गया। विधाय ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। सोमवार को थावे दुर्गा मंदिर में मां भवानी के सोने के गहनों से किए गए श्रृंगार को देखने के लिए सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
मंदिर परिसर में भक्तों की उपस्थिति से उत्सव का माहौल बना रहा। इस अवसर पर पांडेय परिवार के कुचायकोट विधायक अमरेंद्र पांडेय और उनके बड़े भाई सतीश पांडेय ने माता को सोने का मुकुट और अन्य आभूषण अर्पित किए।
पूजा-अर्चना के दौरान भोजपुरी सिनेमा के हीरो रितेश पांडेय भी मंदिर पहुंचे। श्रद्धालु उनके साथ सेल्फी लेने में व्यस्त रहे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने रितेश पांडेय का मोबाइल चोरी कर लिया।
मंदिर में सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात थे। घटना के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डालकर खोजबीन शुरू कर दी है।
रितेश पांडेय का मोबाइल हुआ चोरी
रितेश पांडेय बिहार विधानसभा चुनाव में करगहर विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी भी थे। हालांकि वह चुनाव हार गए थे।
अभी मंदिर में मां भवानी की मुकुट व पहने गए आभूषण चोरी मामले में पुलिस दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी में जगह-जगह दबिश दे रही है।
इसी बीच भोजपूरी गायक रितेश पांडेय के मोबाइल चोरी होने की घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं ने शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।
यह भी पढ़ें- थावे मंदिर: जदयू विधायक ने पूरा किया वादा, माता को अर्पित किए मुकुट समेत पांच आभूषण, देखिये तस्वीरें
यह भी पढ़ें- थावे मंदिर चोरी कांड: SIT ने अबतक 35 लोगों को उठाया, खंगाले जा रहे CCTV
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।