जागरण संवाददाता, गोपालगंज। Gopalganj News: जिले के प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में बुधवार को हुई चोरी की घटना के बाद सोमवार को एक भावनात्मक व आस्था से जुड़ा दृश्य देखने को मिला। कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय व उनके भाई समाजसेवी सतीश पांडेय ने मां थावे भवानी को मुकुट सहित पांच प्रकार के नए आभूषण अर्पित किए। चोरों ने मां भवानी के मुकुट समेत कई आभूषणों की चोरी कर ली थी। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश व दुख का माहौल है। चोरी की जानकारी मिलते ही जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय व उनके परिवार के लोग बेहद आहत हुए।

पांच प्रकार के आभूषण समर्पित इसके बाद विधायक व उनके भाई ने मां भवानी को नए आभूषण अर्पित करने की घोषणा की थी। सोमवार को विधायक अपने भाई के साथ थावे मंदिर परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर मां भवानी को हार, मुकुट, कान के जेवर, बिंदी सहित कुल पांच प्रकार के आभूषण अर्पित किए। पूजा के बाद दोनों भाइयों ने मंदिर के पुजारी से बातचीत की व मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की।

विधायक कहा कि उनके भाई को जैसे ही मां भवानी के आभूषणों की चोरी की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत नए आभूषण अर्पित करने का संकल्प लिया। विधायक ने कहा कि थावे भवानी की कृपा न सिर्फ गोपालगंज जिले बल्कि पूरे बिहार पर बनी रहती है। उन्होंने आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि मां भवानी के आभूषणों की चोरी करने वालों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा।