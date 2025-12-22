Language
    थावे मंदिर: जदयू विधायक ने पूरा क‍िया वादा, माता को अर्पित कि‍ए मुकुट समेत पांच आभूषण, देख‍िये तस्‍वीरें

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    गोपालगंज के थावे भवानी मंदिर में चोरी के बाद, जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय और उनके भाई सतीश पांडेय ने मां थावे भवानी को मुकुट सहित पांच प्रकार के ...और पढ़ें

    मां भवानी के चरणों में शीश नवाते विधायक अमरेंद्र पांडेय। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। Gopalganj News: जिले के प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में बुधवार को हुई चोरी की घटना के बाद सोमवार को एक भावनात्मक व आस्था से जुड़ा दृश्य देखने को मिला।

    कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय व उनके भाई समाजसेवी सतीश पांडेय ने मां थावे भवानी को मुकुट सहित पांच प्रकार के नए आभूषण अर्पित किए। 

    चोरों ने मां भवानी के मुकुट समेत कई आभूषणों की चोरी कर ली थी। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश व दुख का माहौल है। चोरी की जानकारी मिलते ही जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय व उनके परिवार के लोग बेहद आहत हुए।

    पांच प्रकार के आभूषण समर्पित

    इसके बाद विधायक व उनके भाई ने मां भवानी को नए आभूषण अर्पित करने की घोषणा की थी। सोमवार को विधायक अपने भाई के साथ थावे मंदिर परिसर पहुंचे।

    यहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर मां भवानी को हार, मुकुट, कान के जेवर, बिंदी सहित कुल पांच प्रकार के आभूषण अर्पित किए। पूजा के बाद दोनों भाइयों ने मंदिर के पुजारी से बातचीत की व मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की।

    विधायक कहा कि उनके भाई को जैसे ही मां भवानी के आभूषणों की चोरी की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत नए आभूषण अर्पित करने का संकल्प लिया।

    विधायक ने कहा कि थावे भवानी की कृपा न सिर्फ गोपालगंज जिले बल्कि पूरे बिहार पर बनी रहती है। उन्होंने आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि मां भवानी के आभूषणों की चोरी करने वालों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा।

    मंदिर में आभूषण अर्पण की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे आस्था व श्रद्धा का प्रतीक बताया।

    थावे मंदिर में देखने को मिली विशेष सुरक्षा व्यवस्था 

    थावे मंदिर में आभूषण अर्पित करने के लिए जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पाण्डेय व उनके भाई सतीश पाण्डेय जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचे की लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

    मंदिर परिसर में भक्त मां को अर्पित होने वाले आभूषण को देखने के लिए उत्सुक थे। वहीं मंदिर में भीड़ को देखते हुए सदर एसडीओ अनिल कुमार व एसडीपीओ प्रांजल के साथ काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात दिखी।