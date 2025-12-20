थावे मंदिर चोरी कांड: SIT ने अबतक 35 लोगों को उठाया, खंगाले जा रहे CCTV

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के थावे थाना क्षेत्र के थावे दुर्गा मंदिर परिसर में मां भवानी के रखे गए मुकुट, हार सहित करीब एक करोड़ से अधिक के जेवर की चोरी की घटना के बाद तीसरे दिन भी पुलिस छापेमारी करते हुए 12 लोगों को हिरासत में ले लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके पूर्व शुक्रवार को 23 लोगों को हिरासत में लिया गया था। चोरी मामले में अबतक 30 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस टीम इस मामले में यूपी व सिवान के साथ सारण में छापेमारी तेज कर दी है। साथ ही थावे मंदिर व आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है।

जानकारी के अनुसार, बीते बुधवार की रात को दो अज्ञात चोरों ने थावे दुर्गा मंदिर में घुसकर लाकर की चोरी कर लिया। लाकर के अंदर रखे गए जेवर को चोरी करने के बाद चोरों ने लाकर को मंदिर से करीब 1500 मीटर दूर पर फेंक कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है।

एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि एसआईटी की पांच टीम चोरी के मामले की जांच कर रही है। इसमें दो टीम यूपी के अलग-अलग स्थान में जाकर पूर्व में आभूषण व मंदिर के चोरी के मामले में शामिल आरोपितों की जांच कर रही है।

साथ ही तस्वीर का मिलान कराने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही दो टीम बिहार के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस दौरान शुक्रवार को 18 लोगों को उठाकर पूछताछ किया गया। जबकि शनिवार को भी सुबह तक 12 लोगों को उठाया कर पूछताछ किया जा रहा है।

अबतक 30 लोग पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ का सामना कर रहे है। एसपी ने बताया कि मंदिर व थावे में लगे विभिन्न सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने के लिए एक टीम लगाया गया है। जो चोरों के मंदिर आने व जाने की गतिविधियों की जांच कर रही है।

सदर विधायक ने चोरी कांड का खुलासा करने का किया मांग सदर विधायक सुभाष सिंह ने शनिवार को कहा कि मां भवानी के मंदिर में चोरी अपराध के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ है। मंदिर परिसर में हुई चोरी की घटना ने हर कोई दुखी है।