Gayaji News: पुलिस की सुस्ती से त्रस्त हुई नगरवासी, चोरी रोकने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी जनता

वजीरगंज थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के खिलाफ नगरवासियों ने प्रखंड मुख्यालय के निकट आमरण अनशन शुरू कर दिया। पंकज कुमार के नेतृत्व में हो रहे इस अनशन में लोगों ने पुलिस पर निष्क्रियता और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिछले तीन महीनों में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं जिससे लोगों में दहशत है।

संवाद सूत्र, वजीरगंज। जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में पिछले तीन महीनों से लगातार चोरी की बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस अब तक किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर सकी है, केवल प्राथमिकी दर्ज कर सुस्त बैठी है।

पुलिस के इस लापरवाह रवैये के खिलाफ शनिवार को नगरवासियों ने प्रखंड मुख्यालय के निकट आमरण अनशन शुरू किया, जो देर शाम तक जारी रहा। अनशन का नेतृत्व पंकज कुमार कर रहे थे और इस दौरान नगर पंचायत क्षेत्र के दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

उनका कहना है कि पुलिस जनता के दुख-दर्द को नहीं समझ रही है। लोग रातभर जागकर अपने घरों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि पुलिस चैन की नींद सो रही है। अनशन पर बैठे रविंद्र नाथ सिंह, संजय सिंह, जदयू सह बीस सूत्री प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह, बीस सूत्री सदस्य रंजीत पांडे, मुखिया अशोक पासवान और जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष क्रांतिवीर ने पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक सांकेतिक आंदोलन है, लेकिन यदि पुलिस की कार्यशैली में सुधार नहीं होता और चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं किया जाता है, तो आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है। अनशन स्थल पर प्रशिक्षु डीएसपी सह प्रभारी थानाध्यक्ष अभिनव कुमार ने अनशनकारियों से बातचीत की और उनकी मांगों के अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।