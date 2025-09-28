Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gayaji News: पुलिस की सुस्ती से त्रस्त हुई नगरवासी, चोरी रोकने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी जनता

    By Ravi Bhusan sinha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:37 PM (IST)

    वजीरगंज थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के खिलाफ नगरवासियों ने प्रखंड मुख्यालय के निकट आमरण अनशन शुरू कर दिया। पंकज कुमार के नेतृत्व में हो रहे इस अनशन में लोगों ने पुलिस पर निष्क्रियता और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिछले तीन महीनों में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं जिससे लोगों में दहशत है।

    prefferd source google
    Hero Image
    वजीरगंज में चोरी की घटनाओं से परेशान लोग अनशन पर बैठे। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, वजीरगंज। जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में पिछले तीन महीनों से लगातार चोरी की बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस अब तक किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर सकी है, केवल प्राथमिकी दर्ज कर सुस्त बैठी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के इस लापरवाह रवैये के खिलाफ शनिवार को नगरवासियों ने प्रखंड मुख्यालय के निकट आमरण अनशन शुरू किया, जो देर शाम तक जारी रहा। अनशन का नेतृत्व पंकज कुमार कर रहे थे और इस दौरान नगर पंचायत क्षेत्र के दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

    उनका कहना है कि पुलिस जनता के दुख-दर्द को नहीं समझ रही है। लोग रातभर जागकर अपने घरों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि पुलिस चैन की नींद सो रही है।  अनशन पर बैठे रविंद्र नाथ सिंह, संजय सिंह, जदयू सह बीस सूत्री प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह, बीस सूत्री सदस्य रंजीत पांडे, मुखिया अशोक पासवान और जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष क्रांतिवीर ने पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

    उन्होंने कहा कि यह केवल एक सांकेतिक आंदोलन है, लेकिन यदि पुलिस की कार्यशैली में सुधार नहीं होता और चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं किया जाता है, तो आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है। अनशन स्थल पर प्रशिक्षु डीएसपी सह प्रभारी थानाध्यक्ष अभिनव कुमार ने अनशनकारियों से बातचीत की और उनकी मांगों के अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।

    उन्होंने कहा कि नगरवासियों का गुस्सा जायज है और हम दुर्गा पूजा समारोह को देखते हुए चोरी की घटनाओं का अविलंब खुलासा करने का प्रयास करेंगे।  पिछले तीन महीनों में थाना क्षेत्र में दर्जन भर चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें नगर पंचायत क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई घटनाएं शामिल हैं। इस स्थिति ने लोगों को दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया है।

    यह भी पढ़ें- Jamui News: 91 आदिवासी गांव विकास के लिए चयनित, एक्शन प्लान भी तैयार

    यह भी पढ़ें- Bihar: पति ने पत्नी को मारी गोली, पेट को चीरती हुई बेटी के सीने में जा लगी, खुद को घोंपा चाकू; अवैध संबंध का मामला