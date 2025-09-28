Bihar: पति ने पत्नी को मारी गोली, पेट को चीरती हुई बेटी के सीने में जा लगी, खुद को भी मारा चाकू; भागलपुर में हुई वारदात
Bihar Crime News बिहार के भागलपुर में पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। यह गोली उसकी पत्नी के पेट को चीरती हुई बेटी के सीने में जा लगी। इसके बाद पति ने अपने पेट में चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की। तीनों घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Crime News बिहार के भागलपुर में पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। यह गोली उसकी पत्नी के पेट को चीरती हुई बेटी के सीने में जा लगी। इसके बाद पति ने अपने पेट में चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की। तीनों घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया गया कि गोराडीह थानाक्षेत्र के बदलूचक में पति ने पत्नी-बेटी को गोली मारने के बाद खुद आत्महत्या का प्रयास किया। पति द्वारा चलाई गई गोली पत्नी के पेट को छेदते हुए बेटी के सीने में जा लगी है।
घायलों में बदलूचक निवासी पति मुहम्मद मजहर, उसकी पत्नी अफरोज (38) और बेटी शकीला (15) शामिल हैं। बेटी को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और अफरोज की स्थिति नाजुक होने के कारण एक नर्सिंग होम के गहन उपचार कक्ष में भर्ती कराया गया है। अजहर ने पत्नी और बेटी को गोली मारने के बाद खुद पेट में चाकू मार ली है। गौराडीह पुलिस उसे गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में उपचार करा रही है।
यह खबर अभी डेवलप हो रही है। लगातार ताजा अपडेट और नई जानकारी के लिए दैनिक जागरण के साथ बने रहें...
