    Gaya News: टिकारी कॉलेज में पीजी सेंटर का शुभारंभ, सात विषयों में होगी पढ़ाई

    By alok ranjan Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:40 PM (IST)

    गया जिले के टिकारी स्थित सत्येंद्र नारायण सिन्हा कॉलेज में पीजी सेंटर का शुभारंभ हुआ। विधायक अनिल कुमार और कुलपति एसपी शाही ने उद्घाटन किया। कुलपति ने कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करने और यूजी की सीटें बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही महिला कॉलेज की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।

    टिकारी कालेज में पीजी सेंटर का शुभारंभ। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, टिकारी (गया)। शहर स्थित सत्येंद्र नारायण सिन्हा कालेज टिकारी में रविवार को बहुप्रतीक्षित पीजी सेंटर का समारोह पूर्वज शुभारंभ हुआ। क्षेत्रीय विधायक सह पूर्व मंत्री डा. अनिल कुमार और मगध विवि के कुलपति प्रो. एसपी शाही ने आगत अतिथियों के साथ शिलापट का अनावरण कर सेंटर का उद्घाटन किया।

    इससे पूर्व कालेज के संस्थापक सचिव ठाकुर मुनिश्वर नाथ सिंह की आदमकद प्रतिमा पर अतिथियों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कालेज सभागार में उद्घाटन समारोह में आगत अतिथियों का स्वागत बुके, भगवान बुद्ध की प्रतिमा व शाल प्रदान कर प्राचार्य द्वारा स्वागत किया गया।

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. अनिल कुमार ने टिकारी में पीजी की पढ़ाई शुरू कराने के लिए विधानसभा के लोगों की ओर से कुलपति को बधाई दी। विधायक ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है।

    उन्होंने कोंच में अगले वर्ष डिग्री कालेज शुरू हो जाने की बात कही। विधायक ने अनुमंडल के एकमात्र महिला महाविद्यालय की समस्या पर चर्चा करते हुए कालेज तक आने जाने में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सड़क और पुल निर्माण की बात कही।

    कालेज में दस फीसदी बढ़ेगी यूजी की सीटें

    अपने उद्घाटन भाषण में कुलपति प्रो. एसपी शाही ने कहा कि इसी सत्र से एसएनएस कालेज टिकारी में पीजी में छात्रों का नामांकन लिया जाएगा। उन्होंने छात्रहित में कालेज में अंडर ग्रेजुएट (यूजी) की दस फीसदी सीट बढ़ाने की भी घोषणा की।

    वहीं विधायक के सवाल पर कुलपति ने महिला कालेज टिकारी के कर्मियों को 15 अक्टूबर के पहले लंवित अनुदान की राशि हर हाल में बांटने का वायदा किया। साथ ही मौजूदा समस्याओं का भी निराकरण कर देने की बात कही।

    कुलपति ने प्राचार्य के आग्रह पर टिकारी कालेज में शीघ्र बैचलर आफ लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई शुरू कराने की घोषणा की। उन्होंने कालेज के प्राचार्य और प्राध्यापकों से छात्रों को पढ़ाने के साथ - साथ महीने में कम से कम दो बार सेमिनार कराने के लिए प्रेरित किया।

    कुलपति ने कहा कि मगध विवि में आगामी 18 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। प्राचार्य प्रो (डॉ.) योगेन्द्र कुमार ने कहा कि एसएनएस कालेज टिकारी में सात विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू होने जा रहा है।

    अब छात्रों को पीजी के पढ़ाई की सुविधा कालेज कैम्पस में ही मिल जाएगी। इसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू नहीं होगी, उन विषयों में पीजी के लिए इग्नू का स्टडी सेंटर खुलवाया जाएगा।

    उद्घाटन कार्यक्रम एव समारोह में मगध विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. विनोद मंगलम, मगध विवि के प्राक्टर उपेंद्र कुमार, डॉ. शक्ति कुमार पासवान, प्रो. राज कुमार, प्रो. कुमार गौरव, ललन सिंह सहित बड़ी संख्या गणमान्य अतिथि व बुद्धिजीवी मौजूद थे। समारोह का संचालन प्रो. दीनदयाल गुप्ता ने किया।

    इन विषयों में शुरू होगी पीजी की पढ़ाई

    जन्तुविज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, हिन्दी और मनोविज्ञान।

