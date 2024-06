RSS नेता इंद्रेश कुमार को NDA के कैबिनेट मंत्री की दो टूक, बोले- खुश होने दीजिए; राम ने तो हमें...

VIDEO | Here's what Union minister Jitan Ram Manjhi ( @jitanrmanjhi ) said on RSS leader Indresh Kumar's ‘those who became arrogant were stopped at 241 by Lord Ram’ remark.

"Let him be happy with that... Lord Ram has given us the mandate to work, and we are working. Those who are… pic.twitter.com/sxfCIenV63— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2024

