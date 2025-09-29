Language
    RailOne App: अब ट्रेन की टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, गया में शुरू हुई नई सुविधा

    By subhash kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:58 PM (IST)

    त्योहारी भीड़ में यात्रियों की सुविधा के लिए डीडीयू मंडल ने गया जंक्शन सहित कई स्टेशनों पर डिजिटल टिकटिंग का विस्तार किया है। रेलवन ऐप और एटीवीएम मशीनों से यात्री अब आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड और आर-वॉलेट से भुगतान पर छूट भी मिल रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है।

    गया समेत डीडीयू मंडल के स्टेशनों पर शुरू हुई नई सुविधा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गयाजी। त्योहारी भीड़ के बीच यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए डीडीयू मंडल में डिजिटल टिकटिंग सेवाओं का विस्तार कर दिया गया है।

    गया जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, डेहरी आन सोन, अनुग्रह नारायण रोड और भभुआ रोड जैसे प्रमुख स्टेशनों पर अब रेलवन ऐप और स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) पूरी तरह संचालित हैं।

    रेलवे का नया रेलवन ऐप यात्रियों के लिए एक ही स्थान पर सभी डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराता है। यह पुराने रेलकनेक्ट और यूटीएस ऐप का संयुक्त रूप है और एंड्रॉयड व आईओएस दोनों मोबाइल फ़ोनों पर चलाया जा सकता है।

    इस ऐप से यात्री आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट मोबाइल से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रेन की वास्तविक स्थिति, आगमन-प्रस्थान समय, पीएनआर की जानकारी, कोच की स्थिति, पार्सल की निगरानी, यात्रा के दौरान भोजन बुकिंग तथा शिकायतों के लिए रेल मदद सेवा भी इसमें शामिल है।

    रेलवन ऐप में एमपिन, अंगुली छाप और चेहरा पहचान आधारित लॉगिन की सुविधा होने से सभी उम्र के यात्री आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं।

    पुराने खाते से लॉगिन करने पर पहले की गई बुकिंग भी स्वतः दिखाई देती है। ऐप के माध्यम से टिकट लेने पर कागज की आवश्यकता नहीं होती, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होता है।

    डीडीयू मंडल के गया जंक्शन समेत छह बड़े स्टेशनों पर कुल 22 एटीवीएम मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों से यात्री स्मार्ट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से अनारक्षित और प्लेटफ़ार्म टिकट तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। स्टेशनों पर यात्रियों की मदद के लिए परिचारक भी तैनात किए गए हैं।

    एटीवीएम से टिकट लेने पर लाइन में लगने की जरूरत समाप्त हो गई है। स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने पर तीन प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है।

    इसी तरह, रेलवन ऐप से टिकट बुक कर आर-वालेट से भुगतान करने पर भी समान लाभ मिलता है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे डिजिटल सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि यात्रा सहज, तेज़, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो सके।

