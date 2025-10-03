गया जंक्शन पर ऑटो चलाना हुआ आसान, एक तरफ से एंट्री और दूसरी से एग्जिट, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

गया जंक्शन पर ऑटो परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू की गई है। रेलवे पार्सल ऑफिस के पास नया ऑटो स्टैंड बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। जंक्शन पर तीन शिफ्टों में जवानों की तैनाती की गई है। दुर्गा पूजा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।

जागरण संवाददाता, गयाजी। गया जंक्शन परिसर में ऑटो परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू की गई है। अब ऑटो एक दिशा से प्रवेश करेंगे और दूसरे निकास द्वार से बाहर जाएंगे। इस परिवर्तन का उद्देश्य यात्रियों को भीड़ और अव्यवस्था से राहत दिलाना है, ताकि वे सहज रूप से प्लेटफार्म तक पहुंच सकें। डीडीयू मंडल के आरपीएफ सीनियर कमांडेंट जेथिन बी राज ने बताया कि रेलवे पार्सल ऑफिस के पास नया ऑटो स्टैंड तैयार हो चुका है।

अब ऑटो वहीं खड़े होंगे। जहां-तहां वाहन खड़ा करने या स्टैंड से बाहर सवारी लेने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई होगी। उल्लंघन की स्थिति में ऑटो चालकों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आरपीएफ ने ऑटो चालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई कि नियमानुसार आटो खड़ा करें, अन्यथा दंड तय है। जंक्शन परिसर में तीन शिफ्टों में जवानों की तैनाती की गई है, ताकि निगरानी और कार्रवाई में ढिलाई न हो। गया जंक्शन मेन गेट से आटो आयेंगे और यात्रियों को छोड़ने के बाद दूसरे निकास से बाहर जाएंगे। इससे प्लेटफार्म तक पहुंचने में यात्रियों की भीड़ भाड़ कम होगी और यातायात सुचारु रहेगा।

आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव ने बताया कि गया जंक्शन परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। त्योहारों के दौरान दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।