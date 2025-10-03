Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गया जंक्शन पर ऑटो चलाना हुआ आसान, एक तरफ से एंट्री और दूसरी से एग्जिट, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

    By subhash kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:34 AM (IST)

    गया जंक्शन पर ऑटो परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू की गई है। रेलवे पार्सल ऑफिस के पास नया ऑटो स्टैंड बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। जंक्शन पर तीन शिफ्टों में जवानों की तैनाती की गई है। दुर्गा पूजा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जंक्शन परिसर में मनमाने तरीके से आटो खड़ा करने पर जुर्माना। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गयाजी। गया जंक्शन परिसर में ऑटो परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू की गई है। अब ऑटो एक दिशा से प्रवेश करेंगे और दूसरे निकास द्वार से बाहर जाएंगे।

    इस परिवर्तन का उद्देश्य यात्रियों को भीड़ और अव्यवस्था से राहत दिलाना है, ताकि वे सहज रूप से प्लेटफार्म तक पहुंच सकें। डीडीयू मंडल के आरपीएफ सीनियर कमांडेंट जेथिन बी राज ने बताया कि रेलवे पार्सल ऑफिस के पास नया ऑटो स्टैंड तैयार हो चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब ऑटो वहीं खड़े होंगे। जहां-तहां वाहन खड़ा करने या स्टैंड से बाहर सवारी लेने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई होगी। उल्लंघन की स्थिति में ऑटो चालकों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

    नई व्यवस्था लागू होने के बाद आरपीएफ ने ऑटो चालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई कि नियमानुसार आटो खड़ा करें, अन्यथा दंड तय है।

    जंक्शन परिसर में तीन शिफ्टों में जवानों की तैनाती की गई है, ताकि निगरानी और कार्रवाई में ढिलाई न हो। गया जंक्शन मेन गेट से आटो आयेंगे और यात्रियों को छोड़ने के बाद दूसरे निकास से बाहर जाएंगे। इससे प्लेटफार्म तक पहुंचने में यात्रियों की भीड़ भाड़ कम होगी और यातायात सुचारु रहेगा।

    आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव ने बताया कि गया जंक्शन परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। त्योहारों के दौरान दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।

    दुर्गा पूजा को लेकर यात्रियों की भारी आवाजाही को देखते हुए गया जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट के निर्देश पर सहायक सुरक्षा आयुक्त हरमंगत सिंह के नेतृत्व में आरपीएफ-जीआरपी टीम ने फ्लैग मार्च किया।

    यह मार्च प्लेटफार्म संख्या एक से सात, फुट ओवरब्रिज, डेल्हा साइड, एक नंबर गुमटी, बागेश्वरी गुमटी, रसलपुर गुमटी, चाकंद, ईश्वरी चौधरी हाल्ट और एफसीआई गुमटी तक चलाया गया।

    यह भी पढ़ें- Gaya: जंगल से गांव तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई स्थानों से 422 लीटर शराब बरामद

    यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में रंगदारी के लिए ठेकेदार पर जानलेवा हमला; तलवार से काटी नाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला