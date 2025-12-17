नई सरकार बनने के बाद पहली बार बोधगया पहुंचे CM नीतीश कुमार, भगवान बुद्ध के प्रति प्रकट की आस्था
बिहार के मुख्यमंत्री नई सरकार बनने के बाद पहली बार बोधगया पहुंचे। उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। गया में मुख्यमंत्री का दौरा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बोधगया। नई सरकार बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) पहली बार बोधगया पहुंचे। बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के सचिव डॉ. महाश्वेता महारथी, भिक्षु डा मनोज ने उनका स्वागत किया। उसके बाद सीएम महाबोधि मंदिर के गर्भगृह गए और भगवान बुद्ध के दर्शन करने के बाद पूजा-अर्चना की।
मंदिर के पुजारियों ने विशेष रूप से मंत्रोचारण कराकर विधिवत पूजा अर्चना कराई। बीटीएमसी के सदस्य डॉ. अरविंद सिंह ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध को प्रसाद रूपी खीर अर्पित किया। उसके बाद श्री कुमार बोधि वृक्ष के पास पहुंचे और दो मिनट तक ध्यान किया। इस दौरान सीएम ने भगवान बुद्ध के प्रति आस्था प्रकट की।
उन्होंने यह भी बताया कि सीएम ने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश को भुलाया नहीं जा सकता। पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के संदेश को फैलाने की जरूरत है। इस अवसर पर बीटीएमसी द्वारा मुख्यमंत्री को महाबोधि मंदिर की प्रतिकृति, बोधि पत्ता, बीटीएमसी के प्रकाशन 'द बोधि पता, लेजेंड्स ऑफ बुद्धा', और एक आर्ट पोर्टफोलियो सहित स्मृति चिह्न भेंट किए गए। इस मौके पर महाबोधि मंदिर के केयर टेकर भिक्षु डॉ. दीनानंद, सदस्य किरण लामा, भी मौजूद रहे।
सीएम नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिक वाहन का किया उद्घाट
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो इलेक्ट्रिक वाहन का फीता काटकर उद्घाटन किया। महाबोधि मंदिर परिसर के लिए दो इलेक्ट्रिक वाहन लाया गया है। वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों को पैदल चलना ना पड़े इसके लिए बीटीएमसी ने दो इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी की है, जिसका बुधवार को सीएम ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया।
सीएम के आगमन को लेकर किया गया साफ सफाई
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के पहले बोधगया के विभिन्न सड़क मार्ग पर विशेष रूप से साफ सफाई किया गया, नगर परिषद बोधगया के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार गुप्ता के निर्देश पर स्प्रिंकल मशीन से सड़कों पर पानी की छिड़काव कराई गई।
पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया स्वागत
नीतीश कुमार के आगमन पर भाजपा और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान नीतीश कुमार जिंदाबाद के जयघोष से मंदिर के बाहरी परिसर गूंजता रहा। इस मौके पर जेडीयू के अरुण कुमार राव, बबन चंद्रवंशी, मनोरमा देवी, भाजपा के सोनू कुमार चंद्रवंशी व अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे।
