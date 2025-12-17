'पाकिस्तान की धमकियों से नहीं डरेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार...': नालंदा में बोले मंत्री जमा खान

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान बुधवार को बिहारशरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटना में जान गंवाने वाले मोहम्मद अतहर हुसैन के स्वजन से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मंत्री ने पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि का चेक सौंपा और आगे भी हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

मौके पर मंत्री जमा खान ने कहा कि नवादा जिले के भट्ठा पर गांव में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है और कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया है, वहीं सरकार की ओर से अतिरिक्त 3 लाख रुपये की सहायता राशि भी जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और समाज में सख्त संदेश जाए। मुख्यमंत्री को पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी द्वारा दी गई धमकी के सवाल पर मंत्री जमा खान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। यहां कानून का राज है और किसी की गीदड़ भभकी नहीं चलती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी दृढ़ता से काम कर रहे हैं।

जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विकास की नीति पर चलते हुए सभी वर्गों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने समाज में भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग संवेदनशील मुद्दों पर अनावश्यक बयानबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।