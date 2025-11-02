Bihar Election: जातीय गोलबंधी से हर दिन बदल रहा बाराचट्टी में समीकरण, प्रत्याशियों में ग्रामीण वोटरों को साधने की होड़

संवाद सूत्र, बाराचट्टी। विधानसभा चुनाव के मतदान में अब मात्र 9 दिन शेष रह गए हैं। इस बीच, बाराचट्टी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज, बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने जनसंपर्क अभियानों को और अधिक सक्रिय कर दिया है। गांव-गांव और टोले-टोले में सभाएं, नुक्कड़ बैठके और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिससे चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है।

हाल ही में बतासी गांव में हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने माहौल को और रोचक बना दिया है। यहां एक जातीय समूह की घर वापसी ने स्थानीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। इस बैठक में मोहनपुर, बाराचट्टी और बोधगया प्रखंड के जातीय नेताओं की उपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है।

इसके जवाब में गंगटी सामुदायिक भवन में एक राजनीतिक पार्टी के पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में दूसरी बैठक हुई, जिसमें इस घटनाक्रम का राजनीतिक जवाब देने का प्रयास किया गया। इन घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि बाराचट्टी में जातीय गोलबंदी की राजनीति अब खुलकर सामने आ गई है।