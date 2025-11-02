बिहार की इस सीट को अभी भी कद्दावर नेता का इंतजार, फीका है चुनाव प्रचार; मतदान के लिए बचे सिर्फ 4 दिन

संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। मसौढ़ी विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान में अब मात्र चार दिन और प्रचार के लिए तीन दिन शेष रह गए हैं। लेकिन किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए उनके दल का कोई कद्दावर नेता अबतक यहां नहीं आ सके हैं और प्रत्याशी अपने दम पर ही चुनाव प्रचार कर मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने में लगे हैं। इससे प्रचार का रंग फीका है और मतदाताओं का जोश भी चुनावी परवान नहीं चढ़ पा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मसौढ़ी विधानसभा का संभवतः यह पहला चुनाव है जब किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने उनके दल अथवा गठबंधन के घटक दलों का कोई कद्दावर नेता नहीं आया हो। इसकी पुरजोर चर्चा आम मतदाताओं के बीच में भी हो रही है। कद्दावर नेताओं के भाषण को सुनने की इच्छा पाल रखे मतदाता इसकी वजह नहीं समझ पा रहे हैं। उनके नहीं आने से आम मतदाता मायूस हैं। वहीं, चुनाव प्रचार का रंग भी फीका है। हालांकि, सभी उम्मीदवार अपने अपने ढंग से अपने पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं को गोलबंद करने में लगे हैं। हालांकि, अभी भी प्रचार के लिए तीन दिन बचे हैं और प्रत्याशियों की ओर से संबंधित दलों के कद्दावर नेता की मांग की जा रही है।