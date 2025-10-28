Raxaul Seat Election 2025: रक्सौल में भाजपा के सामने कांग्रेस और जन सुराज की चुनौती, क्या पलटेगी बाजी?

विजय कुमार गिरि, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत-नेपाल सीमा से सटे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास बताता है कि यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राजनीतिक प्रभाव लगातार मजबूत बना हुआ है। स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव से लेकर अबतक इस सीट ने कई राजनीतिक करवटें लीं, लेकिन वर्ष 2000 के बाद से भाजपा का झंडा लगातार लहराता रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव (2025) में एक बार फिर भाजपा अपने गढ़ को बचाने के लिए तैयार है।

विधानसभा सीट का इतिहास पूर्वी चंपारण जिले के सीमावर्ती इलाके में स्थित रक्सौल विधानसभा सीट पर पहली बार 1951 में चुनाव हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राधा पांडेय ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने लगातार 1957, 1962 और 1967 में भी जीत हासिल कर कांग्रेस को मजबूत किया।

इसके बाद 1970 के दशक में कांग्रेस नेता सगीर अहमद ने इस सीट पर लगातार चार बार (1972, 1977, 1980 और 1985) जीत दर्ज की। वहीं 1990 और 1995 के चुनाव में जनता दल के राजनंदन राय ने इस सीट को अपने नाम किया।

साल 2000 से रक्सौल विधानसभा भाजपा के कब्जे में है। भाजपा उम्मीदवार डॉ. अजय कुमार सिंह ने लगातार 2000, फरवरी 2005, अक्टूबर 2005, 2010 और 2015 में जीत दर्ज की। वर्ष 2020 में भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा ने इस परचम को आगे बढ़ाया और कांग्रेस के रामबाबू यादव को बड़े अंतर से हराया।

2020 के चुनाव परिणाम वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिन्हा को 80,979 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामबाबू यादव को 44,056 वोट प्राप्त हुए। प्रमोद सिन्हा ने 36,923 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।