Raxaul Seat Election 2025: रक्सौल में भाजपा के सामने कांग्रेस और जन सुराज की चुनौती, क्या पलटेगी बाजी?
भारत-नेपाल सीमा से सटे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का राजनीतिक प्रभाव मजबूत है। 2000 के बाद से भाजपा का दबदबा रहा है। 2020 में भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में भाजपा के सामने कांग्रेस और जन सुराज के प्रत्याशी चुनौती पेश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की संगठनात्मक मजबूती के कारण पार्टी को बढ़त मिल सकती है।
विजय कुमार गिरि, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत-नेपाल सीमा से सटे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास बताता है कि यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राजनीतिक प्रभाव लगातार मजबूत बना हुआ है। स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव से लेकर अबतक इस सीट ने कई राजनीतिक करवटें लीं, लेकिन वर्ष 2000 के बाद से भाजपा का झंडा लगातार लहराता रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव (2025) में एक बार फिर भाजपा अपने गढ़ को बचाने के लिए तैयार है।
विधानसभा सीट का इतिहास
पूर्वी चंपारण जिले के सीमावर्ती इलाके में स्थित रक्सौल विधानसभा सीट पर पहली बार 1951 में चुनाव हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राधा पांडेय ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने लगातार 1957, 1962 और 1967 में भी जीत हासिल कर कांग्रेस को मजबूत किया।
इसके बाद 1970 के दशक में कांग्रेस नेता सगीर अहमद ने इस सीट पर लगातार चार बार (1972, 1977, 1980 और 1985) जीत दर्ज की। वहीं 1990 और 1995 के चुनाव में जनता दल के राजनंदन राय ने इस सीट को अपने नाम किया।
साल 2000 से रक्सौल विधानसभा भाजपा के कब्जे में है। भाजपा उम्मीदवार डॉ. अजय कुमार सिंह ने लगातार 2000, फरवरी 2005, अक्टूबर 2005, 2010 और 2015 में जीत दर्ज की। वर्ष 2020 में भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा ने इस परचम को आगे बढ़ाया और कांग्रेस के रामबाबू यादव को बड़े अंतर से हराया।
2020 के चुनाव परिणाम
वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिन्हा को 80,979 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामबाबू यादव को 44,056 वोट प्राप्त हुए। प्रमोद सिन्हा ने 36,923 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।
2025 में मुकाबला
|पार्टी
|प्रत्याशी
|भाजपा
|प्रमोद कुमार सिन्हा
|कांग्रेस
|श्याम बिहारी प्रसाद
|जन सुराज
|कपिलदेव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल
इस चुनाव में भाजपा के सामने कांग्रेस और जन सुराज के प्रत्याशी चुनौती पेश करेंगे। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रक्सौल में भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और सीमावर्ती इलाकों में विकास कार्यों के बल पर पार्टी जनता के बीच है। इससे बढ़त की उम्मीद है।
रक्सौल विधानसभा के अब तक के विजेता और उपविजेता
|वर्ष
|विजेता
|पार्टी
|वोट
|उप-विजेता
|पार्टी
|वोट
|2020
|प्रमोद कुमार सिन्हा
|भाजपा
|80,979
|रामबाबू यादव
|कांग्रेस
|44,056
|2015
|डॉ. अजय कुमार सिंह
|भाजपा
|64,731
|सुरेश कुमार
|राजद
|61,562
|2010
|डॉ. अजय कुमार सिंह
|भाजपा
|48,686
|राजनंदन राय
|एलजेपी
|38,569
|अक्तूबर 2005
|डॉ. अजय कुमार सिंह
|भाजपा
|38,448
|राजनंदन राय
|एलजेपी
|29,999
|फरवरी 2005
|डॉ. अजय कुमार सिंह
|भाजपा
|23,640
|राजनंदन राय
|निर्दलीय
|20,814
|2000
|अजय कुमार सिंह
|भाजपा
|41,983
|सगीर अहमद
|कांग्रेस
|29,032
|1995
|राजनंदन राय
|जदयू
|24,255
|डॉ. अजय कुमार सिंह
|भाजपा
|16,815
|1990
|राजनंदन राय
|आरजेडी
|43,211
|सगीर अहमद
|कांग्रेस
|29,939
|1985
|सगीर अहमद
|कांग्रेस
|28,101
|राजनंदन प्रसाद राय
|-
|22,773
|1980
|सगीर अहमद
|कांग्रेस (आई)
|23,313
|राधा पांडे
|जेएनपी (जेपी)
|11,816
|1977
|सगीर अहमद
|कांग्रेस
|22,565
|शंकर प्रसाद यादव
|जेएनपी
|18,979
|1972
|सगीर अहमद
|कांग्रेस
|18,614
|शंकर प्रसाद यादव
|एसओपी
|16,417
|1969
|राधा पांडेय
|कांग्रेस
|20,599
|विध्याचल सिन्हा
|एसएसपी
|14,094
|1967
|वी. सिन्हा
|एसएसपी
|17,356
|राधा पांडे
|कांग्रेस
|11,867
|1962
|राधा पांडेय
|कांग्रेस
|10,882
|विंध्याचल सिंह
|पीएसपी
|9,500
|1957
|राधा पांडेय
|कांग्रेस
|12,257
|बिंध्याचल सिंह
|पीएसपी
|7,375
|1951
|राधा पांडेय
|कांग्रेस
|10,339
|राधाकृष्ण राय
|एसपी
|7,640
रक्सौल विधानसभा क्षेत्र का इतिहास गवाह है कि यहां की जनता ने राजनीतिक रूप से सजगता दिखाई है। कांग्रेस के स्वर्णिम युग के बाद भाजपा ने पिछले दो दशकों से यहां अपनी पकड़ बनाए रखी है। अब देखना होगा कि 2025 में क्या भाजपा यह सिलसिला जारी रख पाती है या विपक्ष कोई नया समीकरण गढ़ने में सफल होता है।
