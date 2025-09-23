'मोदी की विदेश नीति फेल, खतरे में युवाओं का भविष्य'; मोतिहारी में बोले MP पप्पू यादव

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पीएम मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है उनकी विदेश नीति विफल है। उन्होंने प्रियंका गांधी के मोतिहारी दौरे को ऐतिहासिक बताया जो भाजपा सरकार के खिलाफ जन आंदोलन होगा। उन्होंने एच-1 बी वीजा पर नई शर्तों को युवाओं के सपनों को कुचलने वाला बताया और कांग्रेस के संघर्ष को देश के विकास के लिए बताया।

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने कहा है कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी के रूप में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। इनकी विदेश नीति फेल हो गई है। युवाओं का भविष्य संकट में है। एक तरफ डॉलर उछाल पर है तो रुपये की गिरावट चिंता की बात है। शेयर मार्केट का डगमगाना आर्थिक अनिश्चितता का संकेत है। प्रत्येक मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हो रही है।

वे सोमवार को मोतिहारी स्थित अतिथि गृह में पत्रकारों से बात कर रहे थे। सांसद पप्पू यादव ने आगामी 26 सितंबर को कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रियंका गांधी के मोतिहारी दौरे को लेकर कहा कि गांधी मैदान में होने वाली यह रैली ऐतिहासिक व यादगार होगी। देश की सबसे सशक्त आवाज मानी जाने वाली प्रियंका गांधी महिलाओं, बच्चों और युवाओं के बीच मुस्कुराहट बिखेरने वाली हैं, जो देश की खुशियों की बात करती हैं।

उन्होंने आगे कहा, महात्मा गांधी की इस पावन धरती पर प्रियंका का आगमन भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन बनेगा। उन्होंने कहा कि यह रैली संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए एक बड़ी क्रांति का प्रतीक बनेगी।

सांसद ने कहा कि अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अब एच-1 बी बीजा के लिए प्रतिवर्ष एक लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई शर्त ने युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है। यह भारत सरकार की ढुलमुल विदेश नीति का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त कहने वाले अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर भारत ही है।

पप्पू यादव ने कहा कि ट्रंप का ट्रैप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे छात्रों और नौकरी करने वालों के लिए वीजा और रोजगार के विकल्प को खत्म कर रहा है। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस देश व बिहार के विकास के लिए लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका गांधी का मोतिहारी दौरा उसी अभियान का हिस्सा है।