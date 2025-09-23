Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ara News: आरके सिंह की फ्रंटफुट पर बैटिंग, JDU MLC को बताया 'ड्रग माफिया' और 2 BJP नेताओं को लपेटा

    By Kanchan Kishore Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:50 PM (IST)

    आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने जदयू और भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर बिहार की राजनीति में गर्मी ला दी है। उन्होंने जदयू एमएलसी को ड्रग माफिया बताया और भाजपा नेताओं पर लोकसभा चुनाव में खिलाफत करने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर के बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने एनडीए के कई नेताओं पर निशाना साधा जिससे भोजपुर की राजनीति में खलबली मच गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एनडीए के नेताओं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने साधा निशाना

    जागरण संवाददाता, आरा। आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने न केवल जदयू के दो विधान पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि भाजपा के दो पूर्व मंत्री और विधायकों पर भी निशाना साधा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि ऐसे लोग चुनाव मैदान में आते हैं, तो वे उन्हें हरवाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बयान का हवाला देते हुए राज्य में एनडीए के तीन बड़े नेताओं को भी निशाने पर लिया है।

    उनके बयान से भोजपुर में राजनीति गरमा गई है। एनडीए के कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दबी जुबान कह रहे हैं कि वे अपनी हार को अबतक पचा नहीं पाए हैं।

    सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए आरके सिंह ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जदयू एमएलसी राधाचरण शाह को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, वे ड्रग माफिया हैं और ऐसे लोगों को टिकट नहीं देने का उन्होंने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष से अनुरोध किया है।

    इसी तरह की बात उन्होंने जदयू एमएलसी श्रीभगवान कुशवाहा के लिए कही और उन पर लगे हत्या के आरोप का जिक्र किया। इस क्रम में आरके सिंह ने लोकसभा चुनाव में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और अमरेंद्र प्रताप सिंह पर अपने चुनाव में खिलाफ में काम करने का आरोप लगाया।

    उन्होंने कहा कि इन सभी की शिकायत उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से की है और इन लोगों को प्रत्याशी बनाए जाने की स्थिति में वे उनके खिलाफ रहेंगे।

    पवन के साथ वायरल हुई थी फोटो

    बताते चलें कि पिछले दिनों आरके सिंह की पावर स्टार पवन सिंह के साथ एक मुलाकात की तस्वीर वायरल हुई थी। वहीं, दो दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पावर स्टार को लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर उनके प्रति सहानुभूति जतायी थी।

    पवन सिंह ने बाद में काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ आरा समेत शाहाबाद के चारों सीटों पर राजग का खेल बिगाड़ दिया था।

    यह भी पढ़ें- Rohini Acharya: 'मुझे किसी पद की लालसा नहीं', रोहिणी आचार्य बोलीं- लोग मेरे खिलाफ...

    यह भी पढ़ें- भोजपुर में महागठबंधन में अभी असमंजस, पिछले चुनाव का कॉपी-पेस्ट दिख रहा राजग का फॉर्मूला