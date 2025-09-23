Ara News: आरके सिंह की फ्रंटफुट पर बैटिंग, JDU MLC को बताया 'ड्रग माफिया' और 2 BJP नेताओं को लपेटा

आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने जदयू और भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर बिहार की राजनीति में गर्मी ला दी है। उन्होंने जदयू एमएलसी को ड्रग माफिया बताया और भाजपा नेताओं पर लोकसभा चुनाव में खिलाफत करने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर के बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने एनडीए के कई नेताओं पर निशाना साधा जिससे भोजपुर की राजनीति में खलबली मच गई है।

जागरण संवाददाता, आरा। आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने न केवल जदयू के दो विधान पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि भाजपा के दो पूर्व मंत्री और विधायकों पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि ऐसे लोग चुनाव मैदान में आते हैं, तो वे उन्हें हरवाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बयान का हवाला देते हुए राज्य में एनडीए के तीन बड़े नेताओं को भी निशाने पर लिया है।

उनके बयान से भोजपुर में राजनीति गरमा गई है। एनडीए के कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दबी जुबान कह रहे हैं कि वे अपनी हार को अबतक पचा नहीं पाए हैं। सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए आरके सिंह ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जदयू एमएलसी राधाचरण शाह को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, वे ड्रग माफिया हैं और ऐसे लोगों को टिकट नहीं देने का उन्होंने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष से अनुरोध किया है।

इसी तरह की बात उन्होंने जदयू एमएलसी श्रीभगवान कुशवाहा के लिए कही और उन पर लगे हत्या के आरोप का जिक्र किया। इस क्रम में आरके सिंह ने लोकसभा चुनाव में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और अमरेंद्र प्रताप सिंह पर अपने चुनाव में खिलाफ में काम करने का आरोप लगाया।