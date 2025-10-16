भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 किलो चांदी के साथ तस्कर गिरफ्तार
भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 50 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में बरामद चांदी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीमा पर चौकसी बढ़ाने की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से सटे नेपाल के ललितपुर महानगरपालिका-16 धौगलबाट सशस्त्र पुलिस ने गुरुवार को 50 किलो से अधिक चांदी के आभूषणों के साथ एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया।
नेपाल सशस्त्र पुलिस के सह-प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति भारत के बिहार राज्य, पूर्वी चंपारण जिले, के घोड़ासहन का निवासी 31 वर्षीय अभिषेक शेख है। शेख को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया।
प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि शेख पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से भारत से चांदी के आभूषण नेपाल लाकर बेच रहा था। यह गिरफ्तारी नेपाल सशस्त्र पुलिस बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो की विशेष सूचना के आधार पर की गई।
ललितपुर स्थित सशस्त्र पुलिस बल नेपाल, नंबर 21 दक्षिणकाली गण की टीम ने शेख को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के समय शेख के पास से 50 किलो 74 ग्राम चांदी के आभूषण, 12 लाख 91 हजार 90 नेपाली रुपये, 1,270 भारतीय रुपये, साथ ही चांदी तौलने की मशीन, इलेक्ट्रिक स्केल, आईपैड और मोबाइल फोन बरामद किए गए।
डीएसपी थापा ने बताया कि बरामद चांदी, नकद और अन्य सामान के साथ अभिषेक शेख को आवश्यक जांच के लिए राजस्व जांच विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर में भेजा गया है।
