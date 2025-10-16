भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 किलो चांदी के साथ तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से सटे नेपाल के ललितपुर महानगरपालिका-16 धौगलबाट सशस्त्र पुलिस ने गुरुवार को 50 किलो से अधिक चांदी के आभूषणों के साथ एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया।

नेपाल सशस्त्र पुलिस के सह-प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति भारत के बिहार राज्य, पूर्वी चंपारण जिले, के घोड़ासहन का निवासी 31 वर्षीय अभिषेक शेख है। शेख को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि शेख पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से भारत से चांदी के आभूषण नेपाल लाकर बेच रहा था। यह गिरफ्तारी नेपाल सशस्त्र पुलिस बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो की विशेष सूचना के आधार पर की गई।