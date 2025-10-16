Language
    5 शौचालय, एक गोदाम और 24 एकड़ जमीन, 1.5 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं JDU MLA निरंजन मेहता

    By Amitesh SonuEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:54 PM (IST)

    जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधायक निरंजन मेहता ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। उनके पास 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें पांच शौचालय, एक गोदाम और 24 एकड़ जमीन शामिल है। उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दिया और सार्वजनिक रूप से संपत्ति का ब्योरा देने की बात कही।

    Hero Image

    1.5 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं जदयू विधायक निरंजन मेहता। फोटो जागरण


    संवाद सूत्र, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)। बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए जदयू प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान विधायक निरंजन कुमार मेहता ने गुरुवार को नामजदगी का पर्चा दाखिल किया।

    64 वर्षीय निरंजन कुमार मेहता ने 1990 में मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है, जिसमें नकदी सहित अन्य संपत्ति के ब्योरा का जिक्र किया गया है।

    इनके खिलाफ कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। विधायक निरंजन कुमार मेहता करीब डेढ करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। खुद और पत्नी के नाम पर जमीन, गाड़ी, बैंक बैलेंस है। उनके द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक उन पर कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है।

    पिछले पांच साल में उन्होंने 56 लाख 214 हजार 240 रुपये का रिटर्न फाइल किया। उनके पास स्वयं का 350000 पत्नी के पास दो लाख दो आश्रितों के पास पांच लाख 30 हजार रुपये नकद है।

    स्वंय के बैंक खाते में दो लाख 74 हज़ार 744 रुपये और पत्नी के बैंक खाते में 36 हजार 744 रुपये जमा है। स्वयं का साढे सात लाख और पत्नी का छह लाख का बीमा पालिसी है।

    निरंजन मेहता के पास ट्रैक्टर, बाइक से लेकर इंडीवर तक है। अपने नाम से एक ट्रैक्टर, एक मोटरसाइकिल, एक इंडीवर व एक जीप है, जबकि पत्नी के नाम से एक सुमो विक्टा, एक इनोवा कार है।

    स्वंय के पास 125 ग्राम सोना और पत्नी के पास 200 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी है। खुद के नाम से 18 एकड़ और पत्नी के नाम से छह एकड़ जमीन है। आठ कमरे का छतदार आवासीय भवन है। इसके अलावा एक गोदाम और पांच शौचालय है।