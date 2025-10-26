Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    East Champaran News: सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो डालना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

    By Sanjay Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:59 AM (IST)

    पूर्वी चंपारण में एक युवक को सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो डालना भारी पड़ा। पताही थाना क्षेत्र में पुलिस ने सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से पिस्टल बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे पिस्टल कहां से मिली।

    prefferd source google
    Hero Image

     हथियार लेकर फोटो अपलोड करने वाला युवक गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, चिरैया। थाना क्षेत्र के एक युवक को सोशल मीडिया पर हथियार लेकर फोटो अपलोड करना महंगा पड़ गया। फोटो वायरल होते ही आरोपित युवक को चिरैया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    इस संबंध में थानाध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि आरोपित की पहचान प्रखंड की मीरपुर पंचायत अंतर्गत रघुनाथपुर गांव निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है।

    गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने स्वीकार की है कि पिस्टल हाथ में लेकर उसने फोटो खिंचवाया और उसी ने अपने इंटरनेट मीडिया पर अपलोड भी किया था।

    उसका उद्देश्य था कि गांव और आसपास के इलाके में अपनी धाक जमा सके। पुलिस द्वारा हथियार के बारे में पूछे जाने पर आरोपित युवक ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व गांव में आए बरात के दौरान एक अनजान व्यक्ति से पिस्टल मांगकर उसने फोटो खिंचवाई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद उसने हथियार उस व्यक्ति को दे दिया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि आरोपित के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है।

    मामले में युवक के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत एफआइआर दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर इस तरह से हथियार का प्रदर्शन और दबंगई दिखाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भविष्य में किसी ने ऐसी हरकत की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- पीएम-सीएम की जनसभा की तैयारियां तेज, मोतीपुर और गायघाट में सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद

    यह भी पढ़ें- Indian Railways News: छठ पर्व में सुस्त पड़ गई ट्रेनों की रफ्तार, समय से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें भी हो जा रहीं लेट