East Champaran News: सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो डालना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

संवाद सहयोगी, चिरैया। थाना क्षेत्र के एक युवक को सोशल मीडिया पर हथियार लेकर फोटो अपलोड करना महंगा पड़ गया। फोटो वायरल होते ही आरोपित युवक को चिरैया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

इस संबंध में थानाध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि आरोपित की पहचान प्रखंड की मीरपुर पंचायत अंतर्गत रघुनाथपुर गांव निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने स्वीकार की है कि पिस्टल हाथ में लेकर उसने फोटो खिंचवाया और उसी ने अपने इंटरनेट मीडिया पर अपलोड भी किया था।

उसका उद्देश्य था कि गांव और आसपास के इलाके में अपनी धाक जमा सके। पुलिस द्वारा हथियार के बारे में पूछे जाने पर आरोपित युवक ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व गांव में आए बरात के दौरान एक अनजान व्यक्ति से पिस्टल मांगकर उसने फोटो खिंचवाई थी।