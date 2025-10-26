Indian Railways News: छठ पर्व में सुस्त पड़ गई ट्रेनों की रफ्तार, समय से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें भी हो जा रहीं लेट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर्व में पूजा स्पेशल ही नहीं प्रतिदिन समय से चलने वाली ट्रेनों का समय पालन भी गड़बड़ा गया है। छठ पर्व के दौरान ट्रेनों के पहिए थम जा रहे हैं। रफ्तार सुस्त पड़ गई है। शुक्रवार को 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ढाई घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। दिल्ली पहुंचने में यह ट्रेन साढ़े चार घंटे लेट हो गई। शनिवार को लखनऊ- पाटलिपुत्र एक्सप्रेस लगभग साढ़े तीन घंटे विलंब से गोरखपुर पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्री गोरखपुर जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार करते रहे। हमसफर भी एक घंटे की देरी से पहुंची। 02564 नंबर की नई दिल्ली-बरौनी पूजा स्पेशल तो साढ़े चार घंटे की देरी से गोरखपुर और साढ़े नौ घंटे की देरी से बरौनी पहुंची। यही स्थिति लगभग सभी स्पेशल ट्रेनों की है।

गोरखपुर आने वाली ट्रेनें विलंब से ही चल रही हैं। विलंबन के चलते ही यात्री बर्थ खाली होने के बाद भी टिकट लेने से कतरा रहे हैं। लोगों का कहना है पूजा स्पेशल ट्रेनें पटरियों पर सरकते हुए चल रही हैं। विलंबन की यही स्थिति रही तो रास्ते में ही छठ पर्व बीत जाएगा।

जानकारों के अनुसार छठ पर्व पर परदेसियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए क्षमता से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। पहले से रुटीन ट्रेनें चल ही रही हैं। यात्रियों की भीड़ बढ़ने के साथ और पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा होती जा रही है। अधिकतर ट्रेनें बिहार और बंगाल रूट पर ही संचालित की जा रही हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर रूट पर रोजाना करीब 200 ट्रेनें चलती हैं।