Indian Railways News: छठ पर्व में सुस्त पड़ गई ट्रेनों की रफ्तार, समय से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें भी हो जा रहीं लेट
छठ पर्व के दौरान ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। पूजा स्पेशल ट्रेनों के साथ-साथ नियमित ट्रेनों का समय भी बिगड़ गया है। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां भी घंटों लेट चल रही हैं। रेलवे प्रशासन समय पालन को सुधारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोहरे के कारण दिसंबर-जनवरी में स्थिति और बिगड़ने की आशंका है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर्व में पूजा स्पेशल ही नहीं प्रतिदिन समय से चलने वाली ट्रेनों का समय पालन भी गड़बड़ा गया है। छठ पर्व के दौरान ट्रेनों के पहिए थम जा रहे हैं। रफ्तार सुस्त पड़ गई है। शुक्रवार को 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ढाई घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। दिल्ली पहुंचने में यह ट्रेन साढ़े चार घंटे लेट हो गई। शनिवार को लखनऊ- पाटलिपुत्र एक्सप्रेस लगभग साढ़े तीन घंटे विलंब से गोरखपुर पहुंची।
यात्री गोरखपुर जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार करते रहे। हमसफर भी एक घंटे की देरी से पहुंची। 02564 नंबर की नई दिल्ली-बरौनी पूजा स्पेशल तो साढ़े चार घंटे की देरी से गोरखपुर और साढ़े नौ घंटे की देरी से बरौनी पहुंची। यही स्थिति लगभग सभी स्पेशल ट्रेनों की है।
गोरखपुर आने वाली ट्रेनें विलंब से ही चल रही हैं। विलंबन के चलते ही यात्री बर्थ खाली होने के बाद भी टिकट लेने से कतरा रहे हैं। लोगों का कहना है पूजा स्पेशल ट्रेनें पटरियों पर सरकते हुए चल रही हैं। विलंबन की यही स्थिति रही तो रास्ते में ही छठ पर्व बीत जाएगा।
जानकारों के अनुसार छठ पर्व पर परदेसियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए क्षमता से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। पहले से रुटीन ट्रेनें चल ही रही हैं। यात्रियों की भीड़ बढ़ने के साथ और पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा होती जा रही है। अधिकतर ट्रेनें बिहार और बंगाल रूट पर ही संचालित की जा रही हैं।
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर रूट पर रोजाना करीब 200 ट्रेनें चलती हैं।
छठ पर्व के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर करीब 150 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। यद्यपि, पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रेनों का समय पालन अन्य जोन की अपेक्षा बेहतर है। दो दिन पहले उत्तर रेलवे का 39, पूर्व मध्य रेलवे का 23 फीसद समय पालन रहा, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे का समय पालन 50 प्रतिशत रहा। रेलवे प्रशासन समय पालन को बेहतर बनाने के लिए लगातार कसरत कर रहा है।
हालांकि, यात्रियों की समस्या दिसंबर और जनवरी में और बढ़ेगी। कोहरा के चलते ट्रेनों का समय पालन और गड़बड़ होगा। रेलवे प्रशासन ने पहले ही गोरखपुर-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। हमसफर एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों के संचालन की आवृत्ति भी कम कर दी है।
