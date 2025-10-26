Language
    Chhath Puja 2025: गोरखपुर में तकिया घाट के कृत्रिम तालाब में भरा पानी, राजघाट की हुई सफाई

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:27 AM (IST)

    गोरखपुर में छठ पूजा की तैयारी तेज़ी से चल रही है। नगर निगम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राप्ती नदी के तट पर स्थित राजघाट और गोरक्ष घाट को सजा रहा है। तकिया घाट पर कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जिसमें पानी भरा जा रहा है। अन्य घाटों और मंदिरों में भी साफ़-सफ़ाई और सजावट का काम चल रहा है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    Hero Image

    छठ महापर्व की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा नगर निगम

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आस्था के महापर्व छठ की तैयारी जोरों पर है। नगर निगम की ओर से छठ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राप्ती नदी के तट पर स्थित राजघाट और गोरक्ष घाट के साथ-साथ शहर के अन्य महत्वपूर्ण घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

    इस बार भक्तों की सुविधा के लिए कई नए इंतजाम भी किए गए हैं, जिनमें तकिया घाट पर कृत्रिम तालाब का निर्माण भी शामिल है। घाटों पर स्वागत द्वार बनाने के साथ ही सेल्फी पाइंट बनाए गए हैं। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल लगातार तैयारियों का जायजा लेते रहे।

    प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर और तकिया घाट पर नदी के घाट कट जाने के बाद नगर निगम की ओर से यहां कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। शनिवार को इन पोखरों में पानी भरने का सिलसिला अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटी और पार्षद बिजेंद्र कुमार अग्रहरि की निगरानी में शुरू हुआ।

    एकला बांध, श्रीराम घाट, श्रीगोरक्ष घाट, राज घाट, बैकुंठ धाम स्थित घाट की सफाई आदि कराई गई। राजघाट के गजीबो को रंगीन कपड़ों से सजा दिया गया है। वार्ड संख्या 75 शिवाजीनगर में महुईसुघरपुर अमृत सरोवर को पार्षद चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली सिंह ने सफाई और रंगरोगन कराकर आकर्षक बनवा दिया है।

    गोरखनाथ और मानसरोवर मंदिर में भी जोरदार तैयारी
    नगर निगम ने गोरखनाथ मंदिर, भीम सरोवर और मानसरोवर मंदिर के सरोवर पर छठ महोत्सव की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। नगर निगम की ओर से यहां सजावट के अलावा तोरण द्वार बनाए गए हैं। इसके अलावा बसियाडीह मंदिर परिसर, चैन सिंह मंदिर, सूर्यकुंड धाम पोखरा पर भी निगम की ओर से साफ सफाई, सजावट, लाइटिंग और बैरिकेडिंग का काम अंतिम चरण में है। निगम की ओर से महेसरा पुल, नौसढ़ की ओर राप्ती तट और माधोपुर से बंधा तक राप्ती नदी किनारे लाइटिंग कराई जा रही है।

    कृत्रिम तालाबों में पानी भरने का काम शुरू
    नगर निगम के जलकल विभाग के द्वारा विभिन्न वार्ड की कालोनियों और मोहल्लों में बनाए गए कृत्रिम तालाबों में पानी भरने का काम शुरू कर
    दिया गया है। जनप्रिय विहार के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा, विजय चौराहा के पार्षद मनु जायसवाल समेत अन्य पार्षद अपने अपने वार्डों में बनाए गए छोटे तालाबों में पानी भरवाने में जुटे रहे।

    महादेव झारखंडी मंदिर के निकट कृत्रिम पोखरे में पानी भरवाते मिले पार्षद रणंजय सिंह जुगुनू ने बताया कि उनके वार्ड में रामगढ़झील के पास प्राकृतिक पोखरे में और 42 स्थान पर कृत्रिम पोखरे में आयोजन हो रहा। जलकल के अवर अभियंता धीरज वर्मा ने बताया तालाबों में पानी भरने के लिए 21 चालक और 21 हेल्परों को लगाया गया है।

    जीरो वेस्ट छठ पर्व, घाटों पर लगने शुरू हुए स्वागत गेट
    छठ पूजा पर्व को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मनाएगा। इसके लिए मिशन की ओर से प्रमुख घाटों और सरोवरों पर स्वागत गेट, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग बोर्ड और स्टैंडियों के माध्यम से स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त संदेश प्रसारित किया जाएगा। इन सभी स्थान पर सेल्फी प्वाइंट बना कर स्वच्छता के संदेश के साथ यादगार पल संजोने के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित किया जाएगा।

    जीरो वेस्ट इवेंट और प्लास्टिक मुक्त जनजागरूकता से जुड़ी स्टैंडियां लेगी। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने कहा कि श्रद्धालुओं को कचरा जहां उत्पन्न हो, वहीं निपटान का संदेश दिया जाएगा। सभी घाटों पर विशेष स्वच्छता दल तैनात रहेंगे।