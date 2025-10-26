पीएम-सीएम की जनसभा की तैयारियां तेज, मोतीपुर और गायघाट में सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए मोतीपुर और गायघाट में तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि जनसभा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में संभावित कार्यक्रम है। इसे लेकर दो स्थलों पर पुलिस-प्रशासन ने सभी स्तरों पर तैयारी तेज कर दी है।
प्रधानमंत्री मोतीपुर के महमदपुर बलमी स्थित चीनी मील मैदान में और मुख्यमंत्री के गायघाट में आने का संभावित कार्यक्रम है। शनिवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन व एसएसपी सुशील कुमार ने मोतीपुर में भ्रमण कर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाई।
इसके बाद एसएसपी ने गायघाट पहुंचकर वहां पर भी भौतिक रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान पार्किंग की सुविधा, मंच व दर्शक दीर्घा के लिए स्थल का जायजा लिया गया।
विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मैप भी तैयार किया गया और इसी अनुसार इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोतीपुर में जनसभा कर सकते हैं। इसे लेकर सुरक्षा व विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है।
सुरक्षा को लेकर कई स्तरों पर मानीटरिंग की तैयारी चल रही है। आसपास के मकानों का भी आकलन किया जा रहा है। आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है।
जहां-जहां कमियां पाई जा रही हैं, उसे समय रहते पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा अभी तय नहीं हुई है।
