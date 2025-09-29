हैदराबाद से दरभंगा आ रही फ्लाइट गयाजी में हो गई लैंड, यात्रियों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, दरभंगा। हैदराबाद से उड़ान भरकर 2:20 में दरभंगा लैंड करने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 रास्ते से डायवर्ट होकर गयाजी एयरपोर्ट पर 2:05 में लैंड कर गई।

इससे विमान में सवार और दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि अब यह फ्लाइट सभी यात्री को लेकर 3:30 में दरभंगा पहुंचेगी।

इधर दरभंगा एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को फ्लाइट रद होने की आशंका सताने लगी है। इस बाबत इंडिगो की ओर से अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया।

