    हैदराबाद से दरभंगा आ रही फ्लाइट गयाजी में हो गई लैंड, यात्रियों में मचा हड़कंप

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:33 PM (IST)

    हैदराबाद से दरभंगा आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 को गया एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। विमान 205 में गया में उतरा और 330 में दरभंगा पहुंचने की उम्मीद है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री फ्लाइट रद्द होने की आशंका से चिंतित हैं। इंडिगो ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

    हैदराबाद से दरभंगा आ रही फ्लाइट गयाजी में हो गई लैंड। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। हैदराबाद से उड़ान भरकर 2:20 में दरभंगा लैंड करने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 रास्ते से डायवर्ट होकर गयाजी एयरपोर्ट पर 2:05 में लैंड कर गई।

    इससे विमान में सवार और दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि अब यह फ्लाइट सभी यात्री को लेकर 3:30 में दरभंगा पहुंचेगी।

    इधर दरभंगा एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को फ्लाइट रद होने की आशंका सताने लगी है। इस बाबत इंडिगो की ओर से अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

