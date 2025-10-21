Language
    बिहार की इस सीट से महागठबंधन के दो प्रत्याशी, एक मैट्रिक फेल तो दूजा MBA पास; संपत्ति में कौन आगे?

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:20 PM (IST)

    दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार मैदान में हैं: वीआईपी से संतोष सहनी और राजद से अफजल अंसारी खां। राजद ने वीआईपी को समर्थन दिया है, पर अंसारी पीछे नहीं हट रहे। संतोष सहनी के पास करोड़ों की संपत्ति है, जबकि अफजल अंसारी के पास भी अच्छी संपत्ति है। अंसारी MBA पास हैं, पर उन पर आपराधिक मामले हैं, जबकि सहनी मैट्रिक फेल हैं और उन पर कोई मामला नहीं है।

    दरभंगा से संतोष सहनी और अफजाल अंसारी के बीच मुकाबला

    डिजिटल डेस्क, दरभंगा। बिहार के दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां महागठबंधन से दो उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां VIP की टिकट से मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी मैदान में हैं, जबकि राजद की टिकट से अफजल अंसारी खां चुनाव मैदान में हैं।

    दिलचस्प बात ये है कि राजद ने VIP उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है और अफजल अंसारी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। ऐसे में दोनों के बीच में मुकाबला होने वाला है। इस खबर में हम जानते हैं कि संपत्ति और पढ़ाई के मामले में कौन किस पर भारी है।

    सतोष सहनी की संपत्ति

    संतोष सहनी की कुल चल संपत्ति 1 करोड़ 2 लाख 59 हजार 98 रुपये और अचल संपत्ति 3 करोड़ 30 लाख रुपये है। उनके पास 100 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है। नकदी 50 हजार रुपये है, जबकि खाते में 9098 रुपये जमा हैं।

    सहनी के पास करीब 48 लाख की एक BMW और 54 लाख की एक फॉर्च्यूनर कार है। इसके अलावा वह 16.58 एकड़ जमीन और करोड़ों की बिल्डिंग के मालिक हैं। उनकी आय का जरिया व्यवसाय और मकान का भाड़ा है।

    अफजल अंसारी की संपत्ति

    अफजल अंसारी के नाम पर 25 लाख 2 हजार 434 रुपये और पत्नी महजबी परवीन के नाम 14 लाख 5670 रुपये की चल संपत्ति है। उनके पास 50 हजार रुपये नकदी है, जबकि पत्नी के पास 15 हजार रुपये नकदी है।

    वहीं खाते में 5 लाख 62 हजार 434 रुपये जमा हैं, जबकि पत्नी के खाते में कुल 1,10,670 रुपये जमा हैं। डाक खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं। इसके अलावा उनके नाम पर एक बुलेट और ट्रैक्टर है, जबकि पत्नी के पास 12 लाख का सोना और 80 हजार की चांदी है। इसके अलावा अंसारी के पास 10 एकड़ जमीन है।

    आपराधिक मामले और पढ़ाई

    अफजल अंसारी खां ने पंजाब की एक यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई पूरी की है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मामले दर्ज हैं, जबकि संतोष सहनी मैट्रिक पास नहीं हैं। हालांकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं दर्ज है।

