गौड़ाबौराम पर विवाद हुआ खत्म, VIP के संतोष सहनी ही होंगे महागठबंधन के उम्मीदवार; लालू यादव ने किया क्लियर

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीटों का घालमेल लगातार जारी है। सोमवार को उम्मीदवारों के नामांकन का अंतिम दिन है परंतु महागठबंधन आधिकारिक रूप से उम्मीदवारों के नाम और विधानसभा क्षेत्र नहीं जारी कर सका है।

इसी घालमेल की वजह से दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट भी विवादों में आ गई थी। परंतु अब लालू प्रसाद के हस्तक्षेप के बाद यह सीट आधिकारिक रूप से विकासशील इंसान पार्टी की हो गई है।

दरअसल 17 अक्टूबर को विधानसभा पहले चरण के नामांकन के महज एक दिन पहले विकासशील इंसान पार्टी ने बागी तेवर दिखाने शुरू किए। जिसके महज 24 घंटे बाद वीआईपी को छह सीटें देने की घोषणा की गई। जिसमें दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट भी थी।