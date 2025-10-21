Language
    Bihar Chunav: तेजस्वी यादव RJD के खिलाफ प्रचार करेंगे? बिहार चुनाव में इस सीट पर दिलचस्प होगी 'फाइट'

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:20 PM (IST)

    बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान के चलते दरभंगा जिले के गौरा बौराम सीट पर अजीब स्थिति पैदा हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि राजद उम्मीदवार अफजल अली खान ने वीआईपी उम्मीदवार के लिए सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है। अब तेजस्वी यादव को राजद के चुनाव चिन्ह के खिलाफ प्रचार करना होगा।

    Hero Image

    तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के खिलाफ करेंगे प्रचार

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में महागठबंधन के भीतर असमंजस और खींचतान के कारण दरभंगा जिले की एक सीट पर अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है, जहां राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना पड़ेगा।

    दरअसल, सीटों के बंटवारे के दौरान महागठबंधन के सहयोगियों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई और कुछ मतभेद नामांकन के अंतिम दिन तक सुलझ नहीं पाए। इसके चलते, बिहार की कई सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' देखने को मिलेगी, जिसमें महागठबंधन के सहयोगी एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में होंगे, लेकिन दरभंगा के गौरा बौराम में अजीब ही स्थिति है।

    विपक्षी खेमे में सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगने से पहले ही राजद ने अपने नेता अफजल अली खान को गौरा बौराम से मैदान में उतारने का फैसला कर लिया था। पार्टी नेतृत्व ने अफजल को अपना चुनाव चिन्ह और कागजात सौंप दिए, जिनमें उन्हें राजद उम्मीदवार घोषित किया गया है।

    घर पहुंचने से पहले ही बदल गया फैसला

    इसके बाद, अफजल खुश होकर अपने चुनाव क्षेत्र के लिए रवाना हो गए, जो पटना से लगभग चार घंटे की यात्रा थी और अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्सुक थे। उनके घर पहुंचने तक, राजद और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के बीच समझौता हो गया, जिसके बाद गौरा बौराम सीट वीआईपी के खाते में जाएगी और महागठबंधन के सभी सहयोगी उसके उम्मीदवार संतोष सहनी का समर्थन करेंगे।

    राजद नेतृत्व ने अफजल अली ख़ान से संपर्क किया और उनसे अपना चुनाव चिन्ह वापस करने और चुनाव से हटने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। राजद नेता ने पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया।

    राजद नेतृत्व ने चुनाव अधिकारियों को सूचित किया कि पार्टी अफजल अली खान की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करती है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वे अफजल अली खान को चुनाव मैदान से नहीं हटा सकते, क्योंकि उन्होंने उचित दस्तावेजों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया है।

    अब अब अपने ही चुनाव चिन्ह के खिलाफ होगा प्रचार

    अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अफजल अली खान के नाम के बगल में राजद का लालटेन चिन्ह होगा और तेजस्वी यादव राजद के चिन्ह वाले उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करेंगे।

    राजद समेत महागठबंधन के सहयोगी दल VIP उम्मीदवार संतोष साहनी का समर्थन करेंगे, लेकिन अफजल अली खान की उम्मीदवारी को लेकर असमंजस की स्थिति नतीजों पर असर डाल सकती है।

    राजस्थान में हो चुका है खेला 

    इससे पहले, लोकसभा चुनाव के दौरान, राजस्थान के बांसवाड़ा में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी। कांग्रेस ने शुरुआत में अरविंद डामोर को अपना उम्मीदवार बनाया था।

    बाद में, विपक्षी दल ने भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत का समर्थन करने का फैसला किया और डामोर से अपना चुनाव चिन्ह वापस करने को कहा।

    फिर क्या हुआ? डामोर गायब हो गए और समय सीमा के बाद ही लौटे। इसके चलते कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के 'हाथ' चुनाव चिन्ह वाले उम्मीदवार के ख़िलाफ़ प्रचार किया।

    आखिरकार, रोत चुनाव जीत गए, लेकिन डामोर फिर भी 60,000 से ज़्यादा वोट पाने में कामयाब रहे। नजदीकी मुकाबलों में, इस तरह का असमंजस नतीजों को प्रभावित कर सकता है।

    2020 के बिहार चुनाव में गौरा बौराम सीट वीआईपी के स्वर्ण सिंह के खाते में गई थी, लेकिन बाद में सिंह भाजपा में शामिल हो गए। 2010 और 2015 के चुनावों में, जदयू ने यह सीट जीती थी।