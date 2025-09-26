मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में महिलाओं के गहने चोरी, एक दर्जन से अधिक महिलाएं शिकार
दरभंगा के नेहरा थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में उचक्कों ने एक दर्जन से अधिक महिलाओं के गले से मंगलसूत्र चेन और अन्य आभूषण चुरा लिए। पीड़ितों में सुनीता देवी और गायत्री देवी शामिल हैं जिनके लाखों के आभूषण चोरी हुए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। नेहरा थाना क्षेत्र के राघोपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में उचक्कों ने एक दर्जन से अधिक महिलाओं के गले से आभूषण उड़ा ले गए।
किसी के गले से मंगलसूत्र तो किसी के गले से चेन और जीतिया गायब हो गए। यहां तक की कुछ महिलाओं के कान से बाली भी उचक्कों ने भीड़ में खींच लिया। महिलाओं को जब इसकी जानकारी मिली तो हो हंगामा शुरू होने लगा।
हर कोने से महिलाओं की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। इस दौरान पुलिस को काफी फजीहत का भी सामना करना पड़ा। मनीगाछी थाना क्षेत्र के भीरा टोल निवासी सुरभी स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुनीता देवी ने बताया कि उनके गले से 60 हजार रुपये का मंगलसूत्र गायब हो गया है।
वहीं पठान कबई निवासी जीविका के एमआरपी गायत्री देवी के गले से दो लाख के मंगलसूत्र को उचक्कों ने उड़ा ले गए। नेहरा थाना क्षेत्र के गोरियारी निवासी जीविका दीदी रामकुमारी देवी के गले से तीन लॉकेट युक्त जीतिया गायब कर दिया।
इसके अतिरिक्त भीड़ में कई महिला चीख-चिल्ला रही थी जो गले और कान के आभूषण की चोरी हो जाने की बात कह रही थी। पुलिस ने सभी को शिकायत र्दज् कराने को कहा। हालांकि, देर शाम तक मात्र तीन महिला ही थाना पहुंच पाई।
थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि कुछ महिलाओं के साथ घटना हुई है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। बहुत जल्द मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
बता दें कि इससे पूर्व लहेरियासराय नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री की हुई सभा में विधायक चेतन आनंद की मंच से मोबाइल चोरी हो गई थी।
वहीं राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी सहित दर्जन से अधिक लोगों के जेब से मोबाइल और पर्स की चोरी हो गई थी।
