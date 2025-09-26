Language
    मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम से पहले हादसा, टेंट लगा रहे जख्मी मजदूर की मौत,चार अब भी फंसे

    By Mukesh Srivastava Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:37 PM (IST)

    दरभंगा के एक मजदूर की मधुबनी में मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी के दौरान टेंट लगाने के दौरान घायल होने से मौत हो गई। मृतक दीपक दास बहादुरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था और टेंट में कपड़ा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था तभी लोहे का हैंगर उस पर गिर गया। हादसे के बाद गांव के 34 मजदूरों ने काम बंद कर दिया।

    लोहे का हैंगर गिरने की वजह से हुआ हादसा। जागरण

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। मधुबनी के लौकहा में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में टेंट दौरान जख्मी हुए मजदूर की शुक्रवार को डीएमसीएच में मौत हो गई। इसके बाद स्वजन में कोहराम मच गया। बेंता थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    बताया जाता है कि लौकहा थाना क्षेत्र के परसाही गांव में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर टेंट लगाया जा रहा है। जहां गुरुवार की रात अचानक लोहे का हैंगर (पटनल) गिर गया। जिससे मजूदर दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बड़की दाईन गांव के रामादास के पुत्र दीपक दास (25) गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसका सिर फट गया।

    खून से लथपथ स्थिति में उसे आनन-फानन में डीएमसीएच लाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के चाचा लाल बहादुर दास और दशरथ दास ने बताया कि टेंट में कपड़ा लगाने के लिए दीपक गड्ढा खोद रहा था। वह बांस गाड़ पाता उससे पहले ही उसके ऊपर से हैंगर गिर गया।

    जिससे उसका सिर फट गया। गंभीर स्थिति देखते हुए फुलपरास पीएचसी से उसे डीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि, उसकी पहुंचने पहले ही मौत हो गई। स्वजन ने कहा टेंट निर्माण में उनके गांव के 34 मजदूर काम कर रहे हैं, जो हादसे को देखते हुए तत्काल काम बंद कर दिया।

    आरोप है कि काम बंद होने से नाराज होकर पुलिस ने सभी की पिटाई कर दी। इसके बाद सभी को ट्रक पर लादकर दिल्ली मोड़ छोड़ दिया गया। बताया कि चार मजदूर अब भी घटना स्थल पर कब्जे में है।

    दीपक की मौत से गर्भवती पत्नी बिंदु देवी अपनी पांच और तीनल वर्ष की दो पुत्रियां को गोद में लेकर दहाड़ मारकर रो रही थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने स्वजन को शव सौंप दिया।