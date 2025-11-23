बक्सर कोर्ट परिसर से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ शराब तस्कर, हथकड़ी लगी होने के बाद भी दिया चकमा

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर में रविवार को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई, जब पेशी के लिए लाया गया एक शराब तस्कर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। चक्की थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक शम्भु शरण और चौकीदार सुरेन्द्र यादव आरोपित सरबजीत बिन्द उर्फ लम्बू को कोर्ट में पेश करने लाए थे। आरोपी ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गायघाट का निवासी है और उस पर शराब तस्करी का मामला दर्ज है।

पुलिस द्वारा नगर थाना में कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, दारोगा शम्भु शरण न्यायालय के कार्यालय में कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे थे, जबकि बाहर चौकीदार सुरेन्द्र यादव आरोपित की हथकड़ी से बंधी रस्सी पकड़कर बैठे थे। आवेदन में दावा किया गया है कि कोर्ट परिसर में अत्याधिक भीड़ होने के कारण चौकीदार का ध्यान भटक गया। इसी का फायदा उठाकर शातिर आरोपित ने हथकड़ी से रस्सी खोल ली और हाथों में लगी हथकड़ी के साथ ही भाग निकला। चौकीदार ने शोर मचाते हुए उसका पीछा भी किया, लेकिन भीड़ का लाभ उठाकर वह ओझल हो गया।