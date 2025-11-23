Language
    बक्सर कोर्ट परिसर से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ शराब तस्कर, हथकड़ी लगी होने के बाद भी दिया चकमा

    By Shubh Narayan Pathak Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:49 PM (IST)

    बक्सर कोर्ट परिसर से एक शराब तस्कर पुलिस हिरासत से हथकड़ी लगे होने के बावजूद फरार हो गया। इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा में चूक के कारण तस्कर भागने में सफल रहा। पुलिस फरार तस्कर की तलाश कर रही है और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं।

    बक्सर कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी समेत भागा शराब तस्कर। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बक्सर। जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर में रविवार को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई, जब पेशी के लिए लाया गया एक शराब तस्कर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया।

    चक्की थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक शम्भु शरण और चौकीदार सुरेन्द्र यादव आरोपित सरबजीत बिन्द उर्फ लम्बू को कोर्ट में पेश करने लाए थे। आरोपी ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गायघाट का निवासी है और उस पर शराब तस्करी का मामला दर्ज है।

    पुलिस द्वारा नगर थाना में कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, दारोगा शम्भु शरण न्यायालय के कार्यालय में कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे थे, जबकि बाहर चौकीदार सुरेन्द्र यादव आरोपित की हथकड़ी से बंधी रस्सी पकड़कर बैठे थे।

    आवेदन में दावा किया गया है कि कोर्ट परिसर में अत्याधिक भीड़ होने के कारण चौकीदार का ध्यान भटक गया। इसी का फायदा उठाकर शातिर आरोपित ने हथकड़ी से रस्सी खोल ली और हाथों में लगी हथकड़ी के साथ ही भाग निकला। चौकीदार ने शोर मचाते हुए उसका पीछा भी किया, लेकिन भीड़ का लाभ उठाकर वह ओझल हो गया।

    इस घटना के बाद पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन आरोपित का सुराग नहीं मिला। पुलिस अभिरक्षा से भागने को लेकर नगर थाना में उसके खिलाफ अलग से प्राथमिकी की गई है। इस मामले की जांच सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार को सौंपी गई है।

