गिद्धौर राज रियासत की अंतिम महारानी प्रतिभा मंजरी सिंह का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

संवाद सूत्र, गिद्धौर(जमुई)। गिद्धौर राज रियासत की अंतिम महारानी प्रतिभा मंजरी सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने बीते शनिवार को कोलकाता स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली।

राजपरिवार के सदस्य आनंद सिंह ने उनके निधन की पुष्टि की है। महारानी प्रतिभा मंजरी सिंह, गिद्धौर के स्व. महाराजा बहादुर प्रताप सिंह की धर्मपत्नी तथा राजकुंवर राज राजेश्वर प्रताप सिंह की माता थीं।

महारानी के निधन की खबर फैलते ही गिद्धौर, जमुई और आसपास के क्षेत्रों में शोक की गहरी लहर दौड़ गई। उनका जन्म 21 जुलाई 1934 को मयूरभंज के शाही परिवार में हुआ था। वे मयूरभंज के महाराज स्व. महाराजा प्रताप चंद्र भांजदेव की सुपुत्री थीं। विवाह के उपरांत वे गिद्धौर रियासत की महारानी बनीं और जीवन भर राजपरिवार की परंपराओं, सामाजिक कार्यों तथा लोकसेवा से जुड़ी रहीं।