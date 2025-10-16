Bihar Politics: भाजपा से नहीं मिला टिकट, इस दिग्गज नेता ने थाम लिया PK की जन सुराज का दामन

बक्सर में टिकट बंटवारे के नजदीक आते ही दल-बदल की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी अब ब्रह्मपुर से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जसुपा ने उन्हें सिंबल भी आवंटित कर दिया है। भाजपा से टिकट न मिलने पर उन्होंने यह कदम उठाया है। एनडीए में यह सीट लोजपा (रामविलास) को गई है, जहाँ से हुलास पांडेय उम्मीदवार होंगे।