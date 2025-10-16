Language
    Bihar Politics: भाजपा से नहीं मिला टिकट, इस दिग्गज नेता ने थाम लिया PK की जन सुराज का दामन

    By Shubh Narayan Pathak Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    बक्सर में टिकट बंटवारे के नजदीक आते ही दल-बदल की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी अब ब्रह्मपुर से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जसुपा ने उन्हें सिंबल भी आवंटित कर दिया है। भाजपा से टिकट न मिलने पर उन्होंने यह कदम उठाया है। एनडीए में यह सीट लोजपा (रामविलास) को गई है, जहाँ से हुलास पांडेय उम्मीदवार होंगे।

    जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर।

    जागरण संवाददाता, बक्सर। चुनावों में टिकट बंटवारे की घड़ी नजदीक आने के साथ पाला बदल की प्रक्रिया तेज हो जाती है। बक्सर में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी अब ब्रह्मपुर से जन सुराज पार्टी का उम्मीदवार बनने जा रहे हैं।

    जसुपा ने उन्हें बीते बुधवार को ही सिंबल का आवंटन कर दिया। वह बीते कुछ महीनों से ब्रह्मपुर विधानसभा से भाजपा का टिकट पाने के लिए खूब प्रयास कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चली गई है। लोजपा रामविलास से हुलास पांडेय यहां एनडीए के उम्मीदवार होंगे।

